Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал серебряным призером чемпионата мира в Дохе в беге на дистанции 110 метров с барьерами, сообщает ТАСС. Шубенков пробежал дистанцию за 13,15 секунды.

Шубенков выиграл серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами

Происшествия В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).

Политика Песков опроверг отставку главы ФСИН Корниенко Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг отставку главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.

Здоровье Онкологи центра Блохина составили график увольнений Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина составили график увольнений, для того чтобы дети, которых они начали лечить, смогли продолжить получать медицинскую помощь.

Спорт Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.

Здоровье Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».

Экономика BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).

Здоровье В Перми из-за низких зарплат увольняются все неонатологи роддома Неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 заявили о том, что собираются уволиться всем отделением из-за низких зарплат.

Политика Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой Глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.

Политика ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для «вербовки шпионов» ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам.

Политика Трамп заявил о намерении «поладить» с Россией Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерениях Вашингтона поладить с Москвой.

Политика Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании «Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.

Политика МИД Британии приветствовал подписание «формулы Штайнмайера» МИД Британии приветствует подписание "формулы Штайнмайера" и заявления Москвы и Киева, свидетельствующие о стремлении к достижению мира в Донбассе, говорится в заявлении ведомства.

Интернет В Google Maps появилась функция «Инкогнито» В этом году режим был внедрен в видеохостинг YouTube, а теперь появится и в Google Maps.

Гаджеты Microsoft представила планшет Surface Pro X на ARM-процессоре Microsoft представила на прошедшем сегодня в Нью-Йорке мероприятии ряд новинок, включая планшет Surface Pro X с фирменным чипсетом Microsoft SQ1, разработанным в сотрудничестве с Qualcomm.

Общество Королева Елизавета II отказалась от операции на колене Ухудшающееся здоровье правящей британской королевы Елизаветы II вызывает тревогу членов семьи монарха.

Здоровье Бедность — объективна. Субъективно лишь благополучие Бедность в России изучают все пристальнее. Каждую неделю — новое исследование.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

Политика На Украине придумают переходное правосудие для Донбасса и Крыма Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать систему переходного правосудия для неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма.

Политика Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии 58 процентов заявили, что не лучше защищены от государственного произвола, чем во времена ГДР, еще 52 процента респондентов остались недовольны тем, как работает демократия в стране.

Авто Водители требуют от Volkswagen компенсацию Водители требуют от автогиганта компенсации за урон, причиненный разразившимся четыре года назад громким скандалом, больше известным как «дизельгейт».