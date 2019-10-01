Спорт
RT на русскомШубенков вышел в финал ЧМ в беге на 110 м с барьерами
Россиянин Сергей Шубенков пробился в финальный забег на дистанции 110 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года в катарской Дохе. В полуфинальной попытке 28-летний россиянин преодолел дистанцию за 13,18 секунды, уступив только американцу Гранту Холлоуэю.
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