Спорт

RT на русскомRT на русскомШубенков вышел в финал ЧМ в беге на 110 м с барьерами

Россиянин Сергей Шубенков пробился в финальный забег на дистанции 110 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года в катарской Дохе. В полуфинальной попытке 28-летний россиянин преодолел дистанцию за 13,18 секунды, уступив только американцу Гранту Холлоуэю.
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