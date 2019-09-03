Музыка
Газета.RuШуфутинский объяснил популярность песни «Третье сентября»
В свою очередь, сам Шуфутинский не считает, что популярность песни связана с мемами. Певец Игорь Николаев объяснил смысл песни "Третье сентября" Михаила Шуфутинского. Автор композиции признался, что за выбранной датой "ничего не стоит", а строчка удачно подошла к музыке композитора Игоря Крутого.
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с чего всё началось
Композитор Игорь Николаев, который написал текст песни «Третье сентября» для певца Михаила Шуфутинского, раскрыл в Instagram историю создания композиции.Lenta.ruвчера в 17:02
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В Саратове Игорь Николаев рассказал историю создания ставшей мемом песни Шуфутинского
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