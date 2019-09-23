Происшествия

Слово и ДелоСлово и ДелоШуфутинский прокомментировал данные о раскрытии убийства Круга

Известный советский и российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский прокомментировал недавнее известие о том, что СК РФ раскрыл дело об убийстве шансонье Михаила Круга, пишет Федеральное агентство новостей.
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Шуфутинский отреагировал на раскрытие убийства Михаила Круга

Следственный комитет России установил обстоятельства убийства Михаила Круга. Выводы следователей прокомментировал певец Михаил Шуфутинский. По информации Следственного комитета, никто не планировал убивать звезду шансона в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года.
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Шуфутинский отреагировал на раскрытие убийства Михаила Круга

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Происшествия

СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга

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Михаил Шуфутинский
Певец
Советский и российский эстрадный певец, пианист, исполнитель, музыкальный продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации. Лауреат премий «Шансон года».
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Михаил Круг
Певец
Русский поэт и бард. Автор и исполнитель песен в жанре русский шансон, один из самых популярных представителей жанра. Поклонники называли его «королём русского шансона». Автор и исполнитель песни «Владимирский централ», ставшей одним из самых известных образцов русского шансона.
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