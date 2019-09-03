Музыка

RT на русскомRT на русскомШуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»

Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал в разговоре с RT популярность песни «Третье сентября».
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Шуфутинский раскрыл причины популярности песни «Третье сентября»

РБК04:34

Шуфутинский высказался о мемах на «Третье сентября»

Lenta.ru03:06

Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»

RT на русском01:39

Шуфутинский объяснил популярность песни «Третье сентября»

РИА Новости02:27

Шуфутинский не откажется от «3 сентября» из-за мемов

Телеканал 360°01:49

Шуфутинский признался, как относится к «Третьему сентября»

URA.Ruвчера в 03:52

Неиспроченная пластинка. Шуфутинский оценил «Третье сентября»

Национальная служба новостейвчера в 04:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 06:47, Вашингтон
Политика

Россия отказалась обсуждать с Японией военные планы на Курилах

В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что передача двух Курильских островов Японии возможна только после признания ею итогов Второй мировой войны и заключения мирного договора.
Lenta.ru 05:19
Происшествия

СК попросил перевести Егора Жукова и Сергея Фомина под домашний арест

Следственный комитет России попросил перевести под домашний арест фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля Егора Жукова и Сергея Фомина, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 06:19
Происшествия

В Киеве подрались депутат Рады XVIII созыва и новоизбранный депутат

Драка произошла в одном из ресторанов в центре Киева между депутатом Верховной рады XVIII созыва от фракции "Батькивщина" Русланом Богданом и новоизбранным депутатом от фракции "Европейская солидарность" Сергеем Алексеевым, передает во вторник агентство УНН со ссылкой на правоохранительные органы.
РИА Новости 04:17
Происшествия

Суд вынес первый приговор по делу о беспорядках в Москве

РБК 06:33
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь

Накануне Нурмагомндов прибыл в Абу Даби, где пройдет бой, и рассказал о своем настрое.
Замана 03:55
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.
Известия 06:30
Политика

Верховная рада лишила депутатов неприкосновенности

В соответствии с ним из основного закона страны предлагалось убрать норму о том, что украинским парламентариям гарантируется депутатская неприкосновенность, и они не могут быть задержаны, арестованы или привлечены к уголовной ответственности без согласия рады.
Известия 04:54
Политика

Турция может купить у России больше С-400

Мойка78 вчера в 18:06
Происшествия

В Мурманской области в тундре нашли тело туриста из Петербурга

Следователи в Мурманской области выясняют обстоятельства гибели туриста из Санкт-Петербурга, тело которого было обнаружено в Ловозерской тундре спустя месяц поисков, рядом с телом все это время находилась собака мужчины, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.
РИА Новости 06:20
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Здоровье

Безопасные для фигуры продукты назвали эксперты

У многих худеющих есть неправильное представление о самых полезных и самых вредных для снижения веса продуктов.
Волгоградская правда вчера в 22:02
Происшествия

Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице

В Москве 39-летнюю женщину экстренно госпитализировали после того, как она провела ночь со свои партнером в одной из гостиниц, передает РЕН.
Газета.Ru вчера в 20:39
Общество

Книги о Гарри Поттере запретили в школе

Стало известно, что ученики католической школы Святого Эдварда в Нэшвилле не смогут читать книги о приключениях волшебника из-за запрета местного священника, который считает, что заклинания в этих книгах настоящие и могут призвать злых духов.
Экспресс газета 06:22
Происшествия

В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри

У ребенка удалили тератому, в которой кроме жировой ткани содержались волосы и фрагменты зубов.
РИА Новости 03:10
Происшествия

СМИ обнаружили на берегу у Нёноксы радиоактивные понтоны

Двина Сегодня 04:16
Политика

Сванидзе назвал приговор блогеру Синице заслуженным

Член Совета по правам человека, журналист Николай Сванидзе заявил, что считает приговор блогеру Владиславу Синице, осужденному на 5 лет за признанный экстремистским твит, справедливым, хоть и "жестковатым".
Московский Комсомолец 04:41
Происшествия

Обвиняемой в краже 20 млн рублей Луизе Хайруллиной продлили арест

Башинформ 05:48
Экономика

Названы самые популярные у россиян товары по акции

Чаще всего россияне покупают по промоакциям бытовую химию и шоколад. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Nielsen.
Известия вчера в 21:18
Кино

В Москве умерла актриса Зинаида Славина

В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.
Вести.Ru 06:17
Шоу-бизнес

Беременная Мария Миронова заявила, что давно замужем

Беременная актриса Мария Миронова заявила, что давно замужем. По ее словам, избранник не связан с индустрией кино.
Вечерняя Москва 05:21
Политика

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
RT на русском вчера в 18:29
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Шоу-бизнес

Климова после развода с Месхи поделилась планами на будущее

Актриса Екатерина Климова в «сторис» Instagram поделилась планами на будущее.
Телепрограмма 03:46
Политика

Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet

Ведомости вчера в 17:17
Общество

Саратов включили в рейтинг городов, где живут самые алчные женщины

Репортер64 03:56
Общество

Аэропорт «Пулково» рассчитывает на статус «открытого неба»

По словам Леонида Сергеева, гендиректора компании «ВВСС», которая управляет аэропортом, статус «открытого неба» даст возможность «Пулково» привлечь к полетам в Петербург и из Петербурга новые иностранные авиакомпании, прежде всего лоукостеров.
REGNUM 05:41
Экономика

Кипр досрочно погасил долг перед Россией

Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru вчера в 12:31
Политика

Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Экономика

Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Шуфутинский
Певец
Советский и российский эстрадный певец, пианист, исполнитель, музыкальный продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации. Лауреат премий «Шансон года».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное