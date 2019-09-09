Музыка

RT на русскомRT на русскомШуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»

Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал в разговоре с RT популярность песни «Третье сентября».
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Шуфутинский объяснил популярность песни «Третье сентября»

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Михаил Шуфутинский
Певец
Советский и российский эстрадный певец, пианист, исполнитель, музыкальный продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации. Лауреат премий «Шансон года».
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Третье сентября
Русская песня, впервые исполненная Михаилом Шуфутинским в 1993 году и ставшая «визитной карточкой» артиста. Автор музыки - Игорь Крутой, автор текста - Игорь Николаев. Аранжировщиком выступил Евгений Кобылянский, работавший тогда музыкальным руководителем оркестра Шуфутинского. В 1994 году композиция вошла в сольный альбом Шуфутинского «Гуляй, душа». Для самого исполнителя дата стала знаковой - 3 сентября 1995 года родился старший внук Шуфутинского.
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