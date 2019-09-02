Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал в разговоре с RT популярность песни «Третье сентября».

с чего всё началось

Певец добавил, что исполняет песню «Третье сентября» на каждом концерте.

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