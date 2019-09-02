Музыка
RT на русскомШуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»
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с чего всё началось
Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал в разговоре с RT популярность песни «Третье сентября».RT на русском01:39
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Михаил Шуфутинский заявил, что не собирается отказываться от песни «Третье сентября»
Народные новости01:11
Неиспроченная пластинка. Шуфутинский оценил «Третье сентября»
Национальная служба новостейвчера в 04:49
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 05:15, Вашингтон
Политика
Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
RT на русском 04:54
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
По версии следствия, Синица под ником «Макс Стеклов» в микроблоге в Twitter 31 июля сделал запись, которая призывала его подписчиков к насильственным действиям в отношении детей силовиков после идентификации их личности.
Ведомости 03:43
Авто
АвтоВАЗ проведёт рестайлинг Lada 4x4 в 2019 году
Российская компания готовит крупный рестайлинг своего внедорожника. Напомним, что Lada 4x4 выпускается российской маркой с 1977 года.
32CARS.ru 02:54
Политика
На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Российская газета 03:00
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru вчера в 18:45
Футбол
Дзагоев тайно пожертвовал миллион пострадавшей в Беслане девочке
Футболист московского ЦСКА Алан Дзагоев пожертвовал миллион рублей Фатиме Дзгоевой, пострадавшей в результате теракта в Беслане.
Lenta.ru 02:55
Общество
Один из старейших парков Липецка открылся после реконструкции
Власти Липецкой области открыли после реконструкции один из старейших парков региона "Быханов сад", в церемонии открытия приняли участие глава Сбербанка Герман Греф и временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Артамонов.
ТАСС вчера в 17:09
Общество
Роспотребнадзор дал советы по организации питания школьников
Роспотребнадзор рассказал, как правильно организовать питание школьников, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:46
Футбол
Икарди подписал контракт с «ПСЖ»
Евро-футбол.ру вчера в 17:06
Общество
Пользователи выложили в сеть видео урагана «Дориан»
Разрушительный ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова. Пользователи сети выкладывают кадры со стихийным буйством природы.
Политическая Экспертиза вчера в 07:14
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
В первых сообщениях о трагедии телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что в результате пожара на судне погибли 34 человека, однако затем власти объявили их без вести пропавшими.
Газета.Ru 03:16
Происшествия
Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице
Газета.Ru вчера в 20:39
Политика
Дата саммита по Донбассу в «нормандском формате» еще не согласована
На встрече помощников лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина) в Берлине, состоявшейся 2 сентября, сроки саммита согласованы не были.
Российская газета 03:28
Политика
Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве
Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК вчера в 17:39
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 02:36
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой показал их дочь-школьницу
Известный футболист Евгений Алдонин растит дочь Веру. Девочку ему подарила певица Юлия Началова. К сожалению, артистка весной ушла из жизни.
Летидор вчера в 10:20
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском вчера в 14:04
Культура
Александр Розенбаум перенес операцию
Журналисты говорили о том, что он перенес тяжелую операцию и находится в реанимации.
Вести Подмосковья 04:02
Происшествия
Минюст назвал причину невыплаты компенсации жертве теракта в Беслане
Власти России практически полностью выполнили решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), обязавшего выплатить компенсации лицам, пострадавшим от теракта в Беслане в 2004 году, и их родным, сообщает Минюст.
РБК 04:57
Шоу-бизнес
Тарасов прокомментировал новость о беременности супруги
В 2018 году Костенко родила Тарасову дочь Милану. Также от первого брака у экс-железнодорожника есть дочка Ангелина.
Газета.Ru 04:48
Авто
Pagani представила лимитированную версию гиперкара Huayra Imola
Сногсшибательная версия модели Huayra получила название Imola.
32CARS.ru 03:30
Происшествия
В Сочи девушку изнасиловали и сбросили с моста
После злоумышленник сбросил девушку с 27-метрового моста и скрылся.
Регион online 04:04
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией появление вооружений на Курилах
В начале августа посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки был вызван в российский МИД, где замминистра Игорь Моргулов заявил о неприемлемости протестов со стороны Токио в отношении действий России на Курилах.
РБК 05:07
Экономика
ВЭБ.РФ и корейская компания Daedeok Ventures создают инвестфонд
"VEB Ventures и корейская управляющая компания Daedeok Ventures Partners (DVP) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого компании договорились о создании российско-корейского инвестиционного фонда объемом до $200 млн", - сообщается в пресс-релизе ВЭБ.РФ.
Вести.Финанс 04:12
Политика
Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности
Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.
Известия вчера в 19:35
Происшествия
Прокуратуру попросили проверить задержание полицейскими Азара
Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович попросил прокурора Москвы проверить действия полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара и повезли его отделение, так что его двухлетняя дочь осталась одна в квартире с незапертой дверью.
Интерфакс 04:47
Политика
В Улан-Баторе Путин обсудит развитие диалога России и Монголии
Развитие диалога России и Монголии во всех сферах сегодня обсудят лидеры двух стран.
Вести.Ru вчера в 23:04
Общество
В Кузбассе закрыли детсад из-за радиоактивного газа
В одном из детских садов в Кемеровской области обнаружили превышенную концентрацию радиоактивного газа радона.
Газета.Ru 01:50