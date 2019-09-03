Музыка
NewInformШуфутинский заявил, что не откажется от песни «3 сентября»
Российский певец Михаил Шуфутинский в беседе с РИА Новости рассказал, что не намерен отказываться от исполнения песни «3 сентября» из-за того, что она превратилась в мем. Артист признался, что поет эту песню на каждом концерте уже 25 лет.
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Михаил Шуфутинский заявил, что не собирается отказываться от песни «Третье сентября»
Народные новости01:11
Неиспроченная пластинка. Шуфутинский оценил «Третье сентября»
Национальная служба новостейвчера в 04:49
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 03:40, Вашингтон
Политика
Чиновницу из Тулуна отстранили от работы
Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности.
Газета.Ru 02:24
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Авто
Hyundai презентовала хэтчбек Hyundai i10 нового поколения
Автоконцерн Hyundai представил хэтчбек 10 поколения 2019 года i10.
МонаВиста 00:54
Культура
Александр Розенбаум после сложной операции попал в реанимацию
OAnews вчера в 07:26
Финансы
Рубль растёт к евро на открытии торгов
На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:05
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Ведомости вчера в 17:17
Происшествия
Пять человек погибли на Багамах в результате урагана «Дориан»
Пять человек погибли в результате стихийных бедствий на Багамских островах, вызванных ураганом «Дориан», сообщает Associated Press.
REGNUM вчера в 19:53
Общество
Трутнев подчеркнул важность выставки «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ
Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на торжественном открытии выставки "Улица Дальнего Востока" рассказал, что она призвана показать потенциал региона и достижения в его развитии.
РИА Новости 03:11
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Политика
Соглашение с Польшей по 5G призвано противостоять Китаю, заявили в США
Декларация о безопасности создания сетей 5G, которая была накануне подписана в Варшаве премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и вице-президентом США Майклом Пенсом, призвана противодействовать Китаю и якобы его попыткам использования китайских компаний для сбора разведданных, говорится в сообщении Белого дома.
РИА Новости вчера в 15:38
Футбол
«Сампдория» оставит «Зенит» без Ригони
Итальянский футбольный клуб "Сампдория" подтвердил факт перехода из "Зенита" 26-летнего полузащитника Эмилиано Ригони.
Neva.Today 01:22
Происшествия
Инструктор утонул в танке на полигоне в Забайкалье
В воинской части под Читой утонул инструктор по управлению танком, сообщает портал ZAB.RU со ссылкой на источники.
РБК 01:25
Футбол
Вячеслав Караваев выбрал игровой номер в «Зените»
Отмечается, что в разное время в форме с этим номером на поле выходили Сергей Осипов, Андрей Аршавин, Лукаш Гартиг, Ким Дон Чжин, Роман Широков, Павел Могилевец, Ибрагим Цаллагов и Эльмир Набиуллин.
Телеканал Санкт-Петербург 01:58
Общество
Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю
В качестве ограничений при регистрации самовольно захваченных участков государство обозначило: срок возделывания не менее 15 лет; отсутствие споров с соседями; площадь не более 10% от законного участка земли (если администрацией региона не установлены иные лимиты); отсутствие претензий со стороны органов власти.
Южный Федеральный 01 сентября в 01:27
Политика
Путин анонсировал договор о дружбе России и Монголии
Газета.Ru вчера в 14:23
Политика
В Киеве готовы к приезду миссии МВФ для обсуждения новой программы кредитов
Киев готов к приезду миссии Международного валютного фонда (МВФ) в сентябре для продолжения обсуждения новой кредитной программы, заявила глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова.
РИА Новости 03:36
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Политика
Рухани: Иран не пойдёт на двусторонние переговоры с США по СВПД
Президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул, что Тегеран не намерен проводить двусторонние переговоры с Вашингтоном относительно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной сделке.
RT на русском 03:18
Армия и оружие
В СКР установили причастность боевика ВСУ к обстрелу сотрудников ОБСЕ
Российские следователи установили причастность командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) к обстрелу 1 сентября сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и представителя СМИ, сообщила 3 сентября официальный представитель СКР Светлана Петренко.
REGNUM 03:00
Политика
Советники лидеров «нормандской четвёрки» обсудили подготовку к саммиту
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на совместной пресс-конференции по итогам саммита G7 в Биаррице президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча глав государств «нормандской четвёрки», главным вопросов которой является урегулирование вооружённого конфликта в Донбассе, состоится в сентябре 2019 года.
REGNUM 02:16
Здоровье
На Урале диагностикой рака займется искусственный интеллект
Диагностировать опухоли врачам Свердловского онкодиспансера поможет искусственный интеллект.
Российская газета 01:48
Экономика
Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами
Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Здоровье
Минтруд выпустил дорожную карту по реформированию ПНИ
В документе предлагается проанализировать ситуацию в этой сфере, проработать меры социальной и финансовой поддержки, чтобы за пациентами с психическими расстройствами ухаживали дома родственники, создавать условия для тренировочного сопровождаемого проживания, а также развивать институт приемных семей для одиноких пациентов.
Православие и Мир 03:05
Политика
Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского
Газета.Ru вчера в 15:06
Армия и оружие
Новосибирский завод показал ракеты на авиасалоне в Московской области
RuNews24.ru вчера в 23:19
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16