Когда не принимается искреннее раскаяние, когда семья погибшего, не успело остыть его тело, уже заключает контракт с малаховым-борисовым, и сидя на диванах, страдает за 30 сребреников... Нет, не в искренность страданий я не верю, я не понимаю, как можно продавать свои страдания?

Актриса и телеведущая Мария Шукшина прокомментировала в своем Instagram согласие родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, прийти на телевидение. По ее словам, тело погибшего еще не успело остыть, а родственники уже заключили контракт с тележурналистами.

Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым

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