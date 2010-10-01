Шоу-бизнес

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыШукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым

Актриса и телеведущая Мария Шукшина прокомментировала в своем Instagram согласие родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, прийти на телевидение. По ее словам, тело погибшего еще не успело остыть, а родственники уже заключили контракт с тележурналистами.
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Мария Шукшина
Когда не принимается искреннее раскаяние, когда семья погибшего, не успело остыть его тело, уже заключает контракт с малаховым-борисовым, и сидя на диванах, страдает за 30 сребреников... Нет, не в искренность страданий я не верю, я не понимаю, как можно продавать свои страдания?
— Мария Шукшина, российская актрисаСвободная Пресса 07:48

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