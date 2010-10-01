Шоу-бизнес
VSE42.RUШукшина возмутилась поведением родных погибшего в ДТП с Ефремовым
Знаменитая актриса Мария Шушкина высказалась в адрес близких Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым. По словам артистки, она не понимает, как можно "продать свои страдания". Мария Шукшина возмутилась поведением родственников погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Сергея Захарова.
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Когда не принимается искреннее раскаяние, когда семья погибшего, не успело остыть его тело, уже заключает контракт с малаховым-борисовым, и сидя на диванах, страдает за 30 сребреников... Нет, не в искренность страданий я не верю, я не понимаю, как можно продавать свои страдания?
— Мария Шукшина, российская актрисаСвободная Пресса 07:48
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