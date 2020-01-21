Политика

Политика СегодняПолитика СегодняСША пытаются блокировать предложения по развитию ОЗХО

США вместе с союзниками мешают повысить эффективность работы Организации по запрещению химического оружия. Об этом заявил постпред России при организации Александр Шульгин в понедельник, 20 января, передает ТАСС.
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Постпред России: США и их союзники блокируют предложения по совершенствованию работы ОЗХО

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Постпред РФ указал на тупиковую ситуацию в ОЗХО из-за США и их союзников

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:57, Ашберн
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Ведомство предлагает ужесточить систему штрафов за сжигание попутного нефтяного газа.
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В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР

В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея "Грина".
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Президент России Владимир Путин внес законопроект о поправках в Конституцию страны для рассмотрения в Государственной думе.
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Встреча членов Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, посвящённая докладу Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) по инциденту в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года, «получила большой резонанс».
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Столтенберг заявил о способных заглянуть вглубь РФ беспилотниках НАТО

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Тревоги добавляет тот факт, что 25 января будет отмечаться Новый год по китайскому календарю.
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Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы за взятки

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Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал о популярном способе воровства денег со счетов жителей России.
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Названа возможная причина пожара в Томской области

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Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
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Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок

Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.
Lenta.ru вчера в 23:18
Шоу-бизнес

Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке

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Версия.Инфо 18 января в 12:14
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Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".
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Александр Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира

Студент Пензенского государственного университета Александр Большунов выиграл гонку преследования на 15 километров на Кубке мира в чешском Нове-Место в воскресенье, 19 января.
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Космос

В России предложили независимую от США систему полёта к Луне

Новую концепцию транспортной системы для освоения Луны, независимую от американской окололунной станции Deep Space Gateway, предложили специалисты РКК «Энергия».
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Общество

Госдума отменит комиссию за платежи по ЖКХ

В Госдуме хотят запретить брать дополнительную комиссию при оплате услуг ЖКХ.
Газета.Ru вчера в 02:10
Политика

Британское посольство отреагировало на ситуацию с украинским трезубцем

Посольство Великобритании в Киеве выразило сожаление в связи с тем, что украинский трезубец попал в британское пособие с экстремистскими символами, сообщается в понедельник, 20 января, на странице ведомства в Facebook.
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В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле

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Общество

Автолюбители смогут покупать «красивые» номера на аукционах

Отмечается, что заинтересованные лица смогут приобрести "красивые" регистрационные знаки в ходе аукционов, их правила будут вскоре определены.
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Теннисист Хачанов вышел во второй круг Australian Open

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Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
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Происшествия

В Охотском море загорелся траулер

Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.
Коммерсантъ вчера в 20:51
Общество

В Госдуме предлагают запретить коллекторские агентства

Проект федерального закона "О запрете привлечения иных лиц для взаимодействия с должником" (есть в распоряжении "Российской газеты") в ближайшее время будет внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента.
Российская газета вчера в 17:00
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