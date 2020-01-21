Политика
Политика СегодняСША пытаются блокировать предложения по развитию ОЗХО
США вместе с союзниками мешают повысить эффективность работы Организации по запрещению химического оружия. Об этом заявил постпред России при организации Александр Шульгин в понедельник, 20 января, передает ТАСС.
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Энергетика
В России могут ужесточить штрафы за сжигание попутного нефтяного газа
Ведомство предлагает ужесточить систему штрафов за сжигание попутного нефтяного газа.
Армия и оружие
В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР
В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея "Грина".
Политика
Путин внес проект поправок в Конституцию России в Госдуму
Президент России Владимир Путин внес законопроект о поправках в Конституцию страны для рассмотрения в Государственной думе.
Политика
РФ изложила в Совбезе ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Встреча членов Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, посвящённая докладу Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) по инциденту в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года, «получила большой резонанс».
Армия и оружие
Столтенберг заявил о способных заглянуть вглубь РФ беспилотниках НАТО
Происшествия
Захоронение жертв фашистских карателей обнаружили в Псковской области
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, поисковики отряда «Поиск-97» изначально искали захоронение двух бойцов Красной Армии, но в могиле рядом с останками советского бойца нашли останки и других людей.
Здоровье
Медики опасаются распространения коронавиируса из-за празднования Нового года по китайскому календарю
Тревоги добавляет тот факт, что 25 января будет отмечаться Новый год по китайскому календарю.
Общество
Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы за взятки
Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания 20 июня 2019 года признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов.
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
Общество
В Сбербанке назвали популярный способ воровства денег с карт
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал о популярном способе воровства денег со счетов жителей России.
Происшествия
Названа возможная причина пожара в Томской области
Пожар в частном жилом доме в Томской области мог возникнуть из-за короткого замыкания. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Происшествия
Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок
Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.
Шоу-бизнес
Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке
Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
Шоу-бизнес
Крутой не «крут» или почему Димаш не считает свои песни искусством
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".
Футбол
Александр Кокорин продолжит карьеру в «Сочи»
Спорт
Александр Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира
Студент Пензенского государственного университета Александр Большунов выиграл гонку преследования на 15 километров на Кубке мира в чешском Нове-Место в воскресенье, 19 января.
Космос
В России предложили независимую от США систему полёта к Луне
Новую концепцию транспортной системы для освоения Луны, независимую от американской окололунной станции Deep Space Gateway, предложили специалисты РКК «Энергия».
Общество
Госдума отменит комиссию за платежи по ЖКХ
В Госдуме хотят запретить брать дополнительную комиссию при оплате услуг ЖКХ.
Политика
Британское посольство отреагировало на ситуацию с украинским трезубцем
Посольство Великобритании в Киеве выразило сожаление в связи с тем, что украинский трезубец попал в британское пособие с экстремистскими символами, сообщается в понедельник, 20 января, на странице ведомства в Facebook.
Происшествия
В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле
Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Общество
Автолюбители смогут покупать «красивые» номера на аукционах
Отмечается, что заинтересованные лица смогут приобрести "красивые" регистрационные знаки в ходе аукционов, их правила будут вскоре определены.
Общество
Принц Гарри покинул Великобританию и направился к своей семье в Канаду
Принц Гарри покинул Великобританию и направился к своей супруге Меган Маркл и их сыну, восьмимесячному Арчи, в Канаду, сообщает в понедельник, 20 января, The Sun.
Общество
Недовольная низкой зарплатой министр образования возмутила украинцев
Жалобы министра не нашли понимания у украинцев, которые напомнили, что средняя зарплата по стране в три раза меньше, чем у Новосад.
Шоу-бизнес
Плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые стала мамой
Малыш появился на свет 18 января. 31-летняя плюс-сайз модель Эшли Грэм и ее супруг Джастин Эрвин стали родителями.
Теннис
Теннисист Хачанов вышел во второй круг Australian Open
В упорном матче с испанцем Марио Вилелья Мартинесом одержал победу российский теннисист Карен Хачанов 21 января в первом круге Australian Open.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Происшествия
В Охотском море загорелся траулер
Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.
Общество
В Госдуме предлагают запретить коллекторские агентства
Проект федерального закона "О запрете привлечения иных лиц для взаимодействия с должником" (есть в распоряжении "Российской газеты") в ближайшее время будет внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента.