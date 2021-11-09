Мы считаем, что в 2023–2024 годах добыча составит около 560 миллионов тонн. Наша задача — обеспечить конкурентоспособность нашего ресурса на мировом рынке, а не гнаться только за цифрой добычи.Телеканал 360°
Бывший глава комитета Бундестага (федерального парламента Германии) по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что сертификация газопровода «Северный поток-2» немецким регулятором Bundesnetzagentur может завершиться в январе 2022 года.
Обязательная вакцинация от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями введена в Петербурге, следует из постановления главного санитарного врача города, руководителя управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталии Башкетовой.