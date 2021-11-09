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Шульгинов: Минэнерго ожидает в 2023-2024 годах добычу около 560 миллионов тонн нефти

Министерство энергетики РФ считает, что Россия в 2023-2024 годах может повторить рекордный для себя объем добычи нефти - 560 млн тонн.
ТАСС
Многие страны стали задумываться об отказе от ископаемого топлива на фоне мировой климатической повестки, тренда на декарбонизацию.
ПРАЙМ
Россия год от года наращивает добычу нефти.
ПРАЙМ
Некоторое снижение добычи предусмотрено к 2035 году лишь в одном из сценариев генеральной схемы развития нефтяной отрасли.
ПРАЙМ
Николай Шульгиновроссийский инженер
Мы считаем, что в 2023–2024 годах добыча составит около 560 миллионов тонн. Наша задача — обеспечить конкурентоспособность нашего ресурса на мировом рынке, а не гнаться только за цифрой добычи.Телеканал 360°

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