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Шульгинов заявил, что ЕС не сможет отказаться от российского газа даже к 2027 году

Министр энергетики России Николай Шульгинов предположил в интервью ТАСС, что Европа не сможет отказаться от российского газа даже к 2027 году.
Газета.Ru
«Европе особо рассчитывать не на кого, кроме американцев, которые увеличивают производство сжиженного природного газа (СПГ)», — подчеркнул глава Минэнерго.
Lenta.ru
Европа едва ли сможет обходиться без газа из России даже к 2027 году.
Life.ru
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.
RT на русском

Подробнее о событии

Глава Минэнерго усомнился, что ЕС сможет обойтись без газа из России к 2027 году
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Шульгинов заявил, что Европа не сможет отказаться от российского газа даже к 2027 году
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Глава Минэнерго России: Европа не сможет отказаться от российского газа даже к 2027 году
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Шульгинов заявил, что ЕС не сможет отказаться от российского газа даже к 2027 году
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