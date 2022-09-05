Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что киевские власти занимаются утаиванием данных об огромных потерях военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершающих многочисленные попытки наступления в регионе, сообщает РИА Новости.
На выставке потребительской электроники IFA 2022, проходящей со 2 по 6 сентября в Берлине (Германия), компания OFF Global представила ноутбуки Nokia PureBook Lite и PureBook Pro, оборудованные дисплеем размером соответственно 14,1 и 15,6 дюйма по диагонали.
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил ТАСС, что Россия нашла способ избежать риска санкций на страхование нефти, изучая возможность сотрудничества с компаниями из дружественных стран, а также создание собственного страховщика.
Уткин предупредил россиян о праве банков списывать деньги со счета и подчеркнул, что такие отчисления законны, поскольку клиенты давали на них согласие при подписании договора с кредитной организацией.