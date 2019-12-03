Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUШунин был уверен, что Алиссон получит приз Льва Яшина

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о вратаре английского «Ливерпуля» Алиссоне Беккере. В понедельник Алиссон получил приз лучшему голкиперу мира по версии France Football.
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Шунин: «Был уверен в победе Алиссона. Крутой вратарь и приятный в общении человек»

Sport24.ru12:13

Шунин был уверен, что Алиссон получит Трофей Льва Яшина

Спорт-Экспресс12:29

Шунин об Алиссоне: «Был уверен, что он возьмет приз Яшина. Крутой вратарь и приятный человек»

Sports.ru12:46

Шунин был уверен, что Алиссон получит приз Льва Яшина

Sportbox.RU14:08
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 14:53, Ашберн
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В МЧС назвали причину обрушения стены дома в Белгородской области

РБК 14:39
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Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс 01 декабря в 14:53
Общество

Парк «Остров мечты» в Москве планируется открыть в 2020 году

В октябре заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин сообщал, что инвестор планирует открыть парк развлечений "Остров мечты" в декабре текущего года.
ТАСС 14:01
Музыка

Песня «Тает лед» оказалась о мире между Россией и Украиной

Один из самых популярных треков группы «Грибы» -- «Тает лед» был написан в том числе и об отношениях России и Украины, и о мире между двумя соседними странами.
Культуромания 11:35
Спорт

Португальцы стали трёхкратными чемпионами мира по пляжному футболу

Бронзовым призёром ЧМ по пляжному футболу в Парагвае стала сборная России, в поединке за третье место обыграв соперников из Японии.
RT на русском 01 декабря в 17:39
Шоу-бизнес

Дочь Джоли и Питта официально стала мужчиной

Дочь Джоли и Питта официально стала мужчиной Наследница голливудской пары сделала очередной шаг к смене пола.
Экспресс газета 08:14
Общество

«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Ведомости вчера в 04:17
Общество

В России ввели электронные трудовые книжки

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, введение электронной трудовой книжки сведет к минимуму риски потери сведений и освободит работника от обязанности самостоятельно заниматься восстановлением данных о трудовом стаже.
Вести.Ru 07:34
Здоровье

Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек

Всего в России насчитывается 1,06 млн ВИЧ-инфицированных, рассказал "Интерфаксу" глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академик РАН Вадим Покровский, ссылаясь на данные Роспотребнадзора.
Газета.Ru 01 декабря в 06:32
Происшествия

Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Lenta.ru 03:10
Политика

МИД РФ опроверг сообщения о расширении «нормандского формата»

Напомним, что ранее Хейл сообщил о неких дискуссиях, которые ведутся вокруг попыток расширить "нормандский формат".
Российская газета 14:15
Общество

В США арестовали россиянина за попытку обойти санкции

Минюст США сообщил об аресте гражданина России Олега Никитина по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, в финансовых махинациях и попытке обойти санкции.
РИА Новости 12:20
Общество

Диетолог назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе

Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какое новогоднее блюдо наиболее вредно для организма.
RT на русском 14:27
Происшествия

На Ямале девочка выпала с девятого этажа из-за кота в ранце

Женщина ненадолго вышла из дома, за это время девочка успела одеться и усадить в ранец своего кота.
Российская газета 07:34
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru 08:03
Хоккей

Сборная России по хоккею назвала состав на Кубок «Первого канала»

Список игроков, которые выступят в составе национальной команды на Кубке «Первого канала», опубликован на официальном сайте Федерации хоккея России.
РБК 10:06
Политика

Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа

Демократическая партия в докладе по импичменту президенту США Дональду Трампу обвинила его в запугивании свидетелей, препятствованию расследованию по импичменту, а также в подстрекании украинских властей к вмешательству в грядущие выборы в США.
RT на русском 14:49
Футбол

Месси получил «Золотой мяч» в шестой раз

В прошлом сезоне аргентинец выиграл с испанской «Барселоной» чемпионат Испании, в сентябре 2019 года Месси был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА, а также получил премию «Золотая бутса» как лучший бомбардир европейских чемпионатов, забив 36 голов в 34 матчах.
News.ru вчера в 15:31
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

ТАСС 01:06
Шоу-бизнес

Певцов назвал Познера врагом России за поддержку абортов

Актер Дмитрий Певцов в беседе с порталом "Царьград" назвал телеведущего Владимира Познера "врагом России".
Газета.Ru 10:06
Космос

Зафиксировано падение луны на Землю

Ученые Университета Кертин в Австралии выяснили, что 22 августа 2016 года в атмосферу Земли над Австралией вошел естественный спутник Земли — небольшой метеорит, захваченный притяжением планеты и на время ставший ее луной.
Lenta.ru вчера в 04:09
Шоу-бизнес

Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
RuNews24.ru вчера в 10:49
Здоровье

Врачи рассказали, как по рукам определить рак легких

Ugpressa.ru 30 ноября в 23:43
Политика

Активист Майдана назвал жизнь в Германии после переезда адом

Активист Майдана и ветеран конфликта в Донбассе Алексей Яремчук рассказал в интервью порталу "Корреспондент.net" о том, что жизнь его семьи в Германии превратилась в ад.
Life.ru вчера в 16:56
Политика

На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
Lenta.ru 14:29
Космос

The Washington Post (США): в нашу Солнечную систему залетела комета-пришелец (The Washington Post)

Хотя комета 2I/Борисов вошла в Солнечную систему со стороны созвездия Кассиопеи, ученые до сих пор не знают, откуда она появилась, или сколько он летел через пустынное межзвездное пространство.
ИноСМИ 01 декабря в 05:14
Происшествия

В Испании задержали подозреваемого в убийстве россиянки

ТАСС 04:05
Гаджеты

Apple намерена выпускать iPhone дважды в год

Apple может изменить стратегию выпуска iPhone - с 2021 года компания будет представлять новые устройства дважды в год.
ТАСС 10:06
Происшествия

Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы

Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
REGNUM 12:17
Общество

Теперь и в убийстве грузина Хангошвили в Берлине обвиняют Москву

К убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине 23 августа 2019 г. причастны российские спецслужбы, поэтому расследование переходит в ведение Генпрокуратуры Германии, пишет 3 декабря Sueddeutsche Zeitung.
REGNUM 10:48
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Лев Яшин
Советский футболист
Советский футболист, вратарь, выступавший за московское «Динамо» и сборную СССР. Олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, 5-кратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР.
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Антон Владимирович Шунин
Российский футболист
Российский футболист, вратарь и капитан московского «Динамо».
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