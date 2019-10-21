Футбол

РИА НовостиРИА НовостиШунин: хочу, чтобы в фильме о Яшине люди увидели великого вратаря

4 фото
Голкипер московского футбольного клуба "Динамо" Антон Шунин заявил, что хотел бы, чтобы в фильме о Льве Яшине люди увидели великого спортсмена, хорошего и порядочного человека. Яшин, которому 22 октября исполнилось бы 90 лет, выступал за московское "Динамо" и сборную СССР.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Шунин: хочу, чтобы фильм о Яшине увидели все игроки «Динамо»

РИА Новости06:02

Шунин рассказал, что хочет увидеть в фильме про Яшина

Чемпионат04:55

Шунин надеется, что фильм про Льва Яшина поднимет командный дух «Динамо»

Матч ТВ06:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 07:31, Ашберн
Космос

Роскосмос рассекретил документы о многоместном корабле «Восход»

Российская газета 04:53
Авто

Toyota представит в Токио мини-электрокар BEV

Японская компания Toyota анонсировала миниатюрный электромобиль BEV, который представит на автосалоне в Токио.
REGNUM 18 октября в 04:20
Происшествия

Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину

Lenta.ru 02:53
Политика

Путина назвали самым влиятельным иностранным главой на Ближнем Востоке

Российского президента Владимира Путина назвали самым влиятельным лидером на Ближнем Востоке, а РФ — важнейшим игроком в регионе.
РЕН ТВ вчера в 10:50
Авто

АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG

1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Автоновости дня 06:33
Экономика

Минтруд отреагировал на прогнозы о массовых сокращениях в России

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование HeadHunter писала, что в каждой десятой компании России может произойти сокращение в 2020 году.
RT на русском 06:34
Общество

ФАС возбудила дело против «Победы» из-за аудиорекламы на рейсах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против лоукостера «Победа», которая транслировала на борту самолета аудиорекламу средства от укачивания «Драмина».
ФедералПресс 01:23
Экономика

Фонд защиты обманутых дольщиков позаботится о 18 домах в Красноярске

Федеральный фонд защиты дольщиков позаботится о 18 недостроенных домах в Красноярске.
КП - Красноярск 06:22
Происшествия

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет

По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru 18 октября в 23:10
Авто

Mitsubishi прекращает поставки внедорожника Pajero в России

Компания Mitsubishi объявила об окончании поставок внедорожника Pajero для России — последними экземплярами станут машины в версии Final Edition.
Коммерсантъ 06:43
Экономика

Банки попросили ЦБ отменить «антиотмывочные» нормы

Российские банки, пенсионные фонды, страховые компании и другие представители платежного рынка направили Банку России предложение об отмене 27 норм законодательства, направленных на борьбу с отмыванием денег.
Известия 04:15
Общество

В России назван лучший черный чай

Лучшие результаты по содержанию танина (полезного вещества с антиоксидантной активностью) показали образцы Akbar, Riston, Lipton и «Альманах».
Lenta.ru 01:01
Политика

Два американских патрульных катера прибыли в Одессу

Американское судно Ocean Freedom доставило в Одессу два катера класса Island - Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск", которые были переданы Украине Соединенными Штатами в 2018 году.
Газета.Ru 05:23
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».
РБК 06:11
Здоровье

Увольнениями травматологов в Челябинске заинтересовался Росздравнадзор

Увольнения травматологов в городской больнице №6 Челябинска дошли до Росздравнадзора.
REGNUM 19 октября в 10:00
Шоу-бизнес

Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»

Культуромания 18 октября в 07:36
Шоу-бизнес

Жена Эммануила Виторгана никак не может справиться с дочкой

Millionaire.ru 07:02
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов её семьи

Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата Законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
RT на русском 07:19
Происшествия

Момент столкновения трамвая и маршрутки в Петербурге попал на видео

Момент аварии с участием маршрутки и трамвая в Санкт-Петербурге, в результате которой пострадали 16 человек, попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения.
Известия 06:30
Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили

Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
Ведомости 02:03
Футбол

Александр Егоров не комментирует удаления Анюкова, Божовича и Федотова. Дело передано в КДК

Не могу комментировать эпизоды, поскольку материалы переданы в КДК.
Спорт-Экспресс 07:16
Происшествия

Петербуржец задержан за тройное убийство 17-летней давности

В ходе расследования сотрудники петербургского СК вышли на мужчину 1969 года рождения. Ранее он был судим за убийство.
Российская газета 06:43
Общество

Ассанж прибыл на заседание суда в Лондоне по делу об экстрадиции

РИА Новости 05:37
Экономика

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в экономике России все в порядке: увеличиваются объем промышленного производства и товарооборот.
РИА Новости 05:49
Экономика

Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу

Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
Интерфакс 02:54
Культура

Дмитрий Нагиев впервые встал на колени перед участницей шоу «Голос»

Известный телеведущий Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:38
Общество

Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

РИА Новости 07:10
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
Российская газета 06:28
Политика

Трамп признался в симпатии к России

Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".
Газета.Ru вчера в 00:46
Единоборства

Макгрегор даст пресс-конференцию в Москве

Metaratings 04:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лев Яшин
Советский футболист
Советский футболист, вратарь, выступавший за московское «Динамо» и сборную СССР. Олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, 5-кратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Герой Социалистического Труда. Полковник, член КПСС с 1958 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Антон Владимирович Шунин
Российский футболист
Российский футболист, вратарь и капитан московского «Динамо».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное