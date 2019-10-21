Голкипер московского футбольного клуба "Динамо" Антон Шунин заявил, что хотел бы, чтобы в фильме о Льве Яшине люди увидели великого спортсмена, хорошего и порядочного человека. Яшин, которому 22 октября исполнилось бы 90 лет, выступал за московское "Динамо" и сборную СССР.

Шунин: хочу, чтобы в фильме о Яшине люди увидели великого вратаря

Здоровье Медики назвали причины появления камней в почках Российские медики объяснили, по какой причине в почках образуются камни. По их словам, ряд продуктов провоцирует рост камней.

Политика Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал шоумен Сивохо Известный шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо сообщает, что назначен на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Армия и оружие Минобороны опровергло сбой при запуске ракет «Калибр» В Министерстве обороны прокомментировали информацию РБК о сбое, якобы произошедшем при запуске ракет «Калибр» во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».

Футбол Сёмин: «При Сарри „Ювентус“ сильно изменился» При Сарри команда изменилась сильно. Стала более атакующей, больше футболистов принимает участие в каждой атаке, больше контролируют мяч.

Авто Автомобили российского каршеринга начали продавать пользователям Продажу своего автопарка компания YouDrive, предлагающая услуги каршеринга, начала 21 октября.

Общество Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж. Ее избранником стал арт-дилер Кук Мэруни, сообщает Fox News.

Общество В Калифорнии активировался большой тектонический разлом Большой тектонический разлом Гарлок активировался впервые за последние 500 лет.

Армия и оружие Курды закидали американских военных помидорами и картошкой Жители сирийского Камышлы закидали картошкой и помидорами американских военных, покидавших город.

Происшествия Крупный пожар на складе на востоке Москвы локализован Пожарные локализовали возгорание на складе на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

Шоу-бизнес Игорь Петренко изменял первой жене с Екатериной Климовой Актер откровенно рассказал об измене первой жене с Екатериной Климовой.

Политика Россия обвинила США в дискриминации США заблокировали полноценную работу России на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Политика Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.

Политика Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

Политика Правительство Британии будет добиваться ратификации сделки по Brexit На экстренных слушаниях 19 октября палата общин фактически отказалась поддержать предлагаемое Джонсоном соглашение с ЕС о Brexit, внеся поправку к тексту документа, подтверждающую действие принятой в сентябре законодательной нормы об обязанности премьера просить о переносе сроков выхода из ЕС на три месяца или до момента, пока сделка не будет одобрена.

Кино СМИ: Карен Гиллан придёт на смену Джонни Деппу в ребуте «Пиратов Карибского моря» Сценарий поручили авторам «Дедпула» Полу Вернику и Мэтту Ризу — впрочем, их затем сменили на Терри Россио, который участвовал в создании первых трёх частей «Пиратов Карибского моря».

Экономика Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк Минфин предлагает установить минимальную цену на коньяк на уровне 433 руб. за 0,5 л (вместо 388 руб.), на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка, — 315 руб. за 0,5 литра готовой продукции.

Теннис Медведев и Хачанов вошли в состав сборной России на Кубок Дэвиса В состав команды вошли Даниил Медведев (4-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов), Карен Хачанов (9), Андрей Рублев (22) и Евгений Донской (118).

Экономика Компании из США инвестировали в Россию в пять раз больше азиатских Американские компании в среднем инвестировали в проекты в России в два раза больше европейских и в пять раз больше азиатских компаний по итогам 2018 года.

Экономика В России выросло число долларовых миллиардеров Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров.

Общество Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.

Политика Die Welt – Путин одержал победу без войны Колумнист Die Welt Михайэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны, указанная публикация появилась 20 октября.

Технологии «Большая тройка» попросила не давать «Ростелекому» частоты без конкурса Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, является основным органом в стране, который распределяет этот ресурс) планирует на заседании во вторник, 22 октября, выделить «Ростелекому» полосу частот 2300–2400 МГц в 83 регионах, а компании «Миранда-медиа» (оказывает услуги доступа в интернет в Крыму, 20% принадлежит «Ростелекому») — в Крыму и Севастополе, следует из материалов комиссии (есть у РБК).