Футбол
РИА НовостиШунин: хочу, чтобы в фильме о Яшине люди увидели великого вратаря
Голкипер московского футбольного клуба "Динамо" Антон Шунин заявил, что хотел бы, чтобы в фильме о Льве Яшине люди увидели великого спортсмена, хорошего и порядочного человека. Яшин, которому 22 октября исполнилось бы 90 лет, выступал за московское "Динамо" и сборную СССР.
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Наиболее влиятельным зарубежным лидером на Ближнем Востоке является глава Российской Федерации Владимир Путин, с мнением которого нельзя не считаться.
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Жаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировки
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