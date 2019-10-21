Голкипер московского футбольного клуба "Динамо" Антон Шунин заявил, что хотел бы, чтобы в фильме о Льве Яшине люди увидели великого спортсмена, хорошего и порядочного человека. Яшин, которому 22 октября исполнилось бы 90 лет, выступал за московское "Динамо" и сборную СССР.

Шунин: хочу, чтобы в фильме о Яшине люди увидели великого вратаря

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