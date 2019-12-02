Голкипер Динамо Антон Шунин сообщил о том, что посетит торжественную церемонию вручения Золотого мяча. Горжусь тем, что в компании с Василием Фроловым и руководством Динамо представлю наш клуб на главной футбольной премии мира, написал 32-летний Шунин в инстаграме.

Экономика Минстрой назвал ожидаемую на конец года ставку по ипотеке Средняя ставка по ипотеке в России к концу 2019 года составит 10,1%, считает министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

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Общество Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью» Новая система расчета приведет к тому, что «базовый показатель» составит 2 027 гривен с 1 января 2020 года и будет пересмотрен в сторону повышения дважды — 1 июля и 1 декабря до 2 118 и 2 189 гривен соответственно.

Экономика Нацбанк Таджикистана опроверг блокировку денежных переводов из России Напомним, что с 3 декабря Таджикистан перешёл на новую систему осуществления международных денежных переводов, которые отныне должны проходить через Национальный процессинговый центр (НПЦ), который был запущен в пилотном режиме 18 ноября.

Экономика Приостановлена лицензия страховщика туроператоров Банк России сообщил о приостановлении с 1 декабря действия лицензии страховой компании «Орбита», с которой у 53 туроператоров были заключены договоры.

Происшествия В Бурятии трёхлетнюю девочку забыли на ночь в сугробе «Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл её ночью на улице», — добавили в МВД.

Происшествия Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки» Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.

Политика Греция возмутилась речью Эрдогана на открытии газопровода TANAP Делегация Греции демонстративно покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP), протестуя против провокационных заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время церемонии.

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Общество В Крыму закрыли отель Софии Ротару Villa Sofia закрывается, официальной причиной называют реконструкцию.В СМИ отмечают, что гостиница не приносила доходов своей владелице — певице Софии Ротару.

Футбол Коутиньо заявил о желании остаться в «Баварии» Полузащитник Филиппе Коутиньо, выступающий за мюнхенскую "Баварию" на правах аренды из "Барселоны", заявил, что хотел бы остаться в немецкой команде на постоянной основе.