Футбол
Советский спортШунин примет участие в церемонии вручения «Золотого мяча»
Голкипер Динамо Антон Шунин сообщил о том, что посетит торжественную церемонию вручения Золотого мяча. Горжусь тем, что в компании с Василием Фроловым и руководством Динамо представлю наш клуб на главной футбольной премии мира, написал 32-летний Шунин в инстаграме.
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Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Экономика
Минстрой назвал ожидаемую на конец года ставку по ипотеке
Средняя ставка по ипотеке в России к концу 2019 года составит 10,1%, считает министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.
Политика
Зеленский допустил обсуждение с Путиным транзита газа
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что на встрече лидеров — стран «нормандской четверки» обсудит с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о заключении нового контракта на транзит газа.
Общество
Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»
Новая система расчета приведет к тому, что «базовый показатель» составит 2 027 гривен с 1 января 2020 года и будет пересмотрен в сторону повышения дважды — 1 июля и 1 декабря до 2 118 и 2 189 гривен соответственно.
Авто
С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов
С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Экономика
Нацбанк Таджикистана опроверг блокировку денежных переводов из России
Напомним, что с 3 декабря Таджикистан перешёл на новую систему осуществления международных денежных переводов, которые отныне должны проходить через Национальный процессинговый центр (НПЦ), который был запущен в пилотном режиме 18 ноября.
Экономика
Приостановлена лицензия страховщика туроператоров
Банк России сообщил о приостановлении с 1 декабря действия лицензии страховой компании «Орбита», с которой у 53 туроператоров были заключены договоры.
Армия и оружие
Япония грозит России ударом тысяч ядерных бомб и ракет
Япония угрожает России ядерным ударом тысяч бомб и ракет.
Происшествия
Хлопок газа мог спровоцировать пожар в квартире в центре Петербурга
Пожар в квартире в центре Петербурга мог быть вызван хлопком газа, однако спасательные службы о причинах возгорания не распространяются.
Политика
Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области
Происшествия
В Бурятии трёхлетнюю девочку забыли на ночь в сугробе
«Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл её ночью на улице», — добавили в МВД.
Культура
Светлаков рассказал шутку, которую вырезали из эфира КВН
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Политика
Греция возмутилась речью Эрдогана на открытии газопровода TANAP
Делегация Греции демонстративно покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP), протестуя против провокационных заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время церемонии.
Экономика
Зарубежные компании не смогли заплатить «налог на Google»
Проблема оказалась в том, что иностранные компании уплачивают налог со своих счетов в зарубежных банках, а в стандартных формах поручений по международной банковской системе SWIFT не предусмотрено такое количество цифр, как в корреспондентских счетах в России и кодах бюджетной классификации (по 20 цифр в каждом).
Здоровье
Здоровье печени улучшат свекольный сок и орехи
Медицинские работники смогли перечислить лучшие полезные продукты для здоровья печени человека.
Происшествия
В Ингушетии турнир по самбо завершился массовым побоищем
В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая драка с участием спортсменов, тренеров и болельщиков, выбежавших на татами.
Гаджеты
Xiaomi продала 10 миллионов Redmi Note 8 и Note 8 Pro
В результате, всего за три месяца, продажи Redmi Note 8 и Note 8 Pro в мире достигли 10 миллионов единиц.
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек
В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Здоровье
Новое увлечение якутской молодежи. Что такое снюс и зачем его едят?
Как сообщила психиатр-нарколог Якутского республиканского наркологического диспансера Алена Константинова, снюс — это мелко нарубленный табачный лист.
Политика
Пушков ответил на слова Кравчука о том, что Украина древнее России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что государственность его страны якобы на 300 лет древнее русской.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Политика
В ЕС рассказали об отсутствии однозначной позиции в отношении России
Отношения РФ и стран Запада ухудшились в 2014 году. У стран Евросоюза нет четкой позиции относительно отношений с Россией.
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Общество
В Крыму закрыли отель Софии Ротару
Villa Sofia закрывается, официальной причиной называют реконструкцию.В СМИ отмечают, что гостиница не приносила доходов своей владелице — певице Софии Ротару.
Футбол
Коутиньо заявил о желании остаться в «Баварии»
Полузащитник Филиппе Коутиньо, выступающий за мюнхенскую "Баварию" на правах аренды из "Барселоны", заявил, что хотел бы остаться в немецкой команде на постоянной основе.
Спорт
Российские гандболистки одержали вторую победу на чемпионате мира
Женская сборная России по гандболу обыграла Аргентину в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по гандболу.