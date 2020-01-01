У Алены Водонаевой появился шанс уйти в политику, как это некогда сделал комик Владимир Зеленский, став президентом Украины. Об этом заявил певец Шура в интервью журналистам.

Шура о Водонаевой: Человек рвется в политику

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