Политика
Аргументы неделиШура о Водонаевой: Человек рвется в политику
У Алены Водонаевой появился шанс уйти в политику, как это некогда сделал комик Владимир Зеленский, став президентом Украины. Об этом заявил певец Шура в интервью журналистам.
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Армия и оружие
В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана
Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
Армия и оружие
Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны
Министерство обороны опубликовало документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Происшествия
Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове
Музыка
Михаил Мишустин написал несколько песен для Григория Лепса
Экономика
Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка
Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. ПФС-Банк был зарегистрирован Банком России 7 июля 1993 года.
Политика
Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
Политика
«Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева
Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Происшествия
Российскую модель арестовали в Испании за клевету
В Испании задержана модель российско-испанского происхождения Луиза Кремлева.
Происшествия
Жители Камчатки ощутили подземные толчки
В ночь на пятницу, 17 января, по местному времени у берегов полуострова Камчатка в акватории Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Подземные точки ощутили жители Петропавловска-Камчатского.
Авто
Объявлена рублевая цена новых Porsche 718 Cayman GTS и 718 Boxster GTS
Российский офис Porsche объявил стоимость новых среднемоторных спорткаров 718 Cayman GTS 4.0 и 718 Boxster GTS 4.0.
Политика
Медведев объявил об отставке правительства РФ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что правительство страны будет отправлено в отставку.
Общество
Выплаты на детей от 3 до 7 лет введут в России
В России введут ежемесячные выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Общество
Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика
Футбол
«Динамо» опровергло информацию о госпитализации футболиста Игбуна
Происшествия
Второй человек умер в Китае от нового типа коронавируса
Второй человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй, где был зарегистрирован новый тип коронавируса.
Кино
Россияне назвали главным претендентом на «Оскар» фильм «Джокер»
Социологи провели опрос и выяснили, какой фильм россияне считают достойным главной премии "Оскар" 2020 года.
Технологии
Google избавила смартфоны с Android от надоедливых оповещений
Компания Google изменила способ, с помощью которого приложения на смартфоне с операционной системы Android получают обновления.
Общество
Капитализация Alphabet достигла $1 трлн
Alphabet стала четвертой компанией, преодолевшей отметку в $1 трлн, после Apple, Amazon и Microsoft.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
Здоровье
Жительница Бурятии скончалась от передозировки парацетамола
В Бурятии молодая девушка скончалась от передозировки парацетамола.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Экономика
Латвийская железная дорога сократит полторы тысячи сотрудников
Латвийская железная дорога (LDz) в этом году планирует сократить 1500 сотрудников.
Наука
Математики указали на ошибки Гитлера во Второй мировой войне
Какие просчеты допустил Гитлер по версии британских историков Нацистская Германия имела возможность выиграть Битву за Британию и, возможно, существенно повлиять на исход Второй мировой войны, если бы приняла ряд иных стратегических решений.
Авто
Тюнеры из ABT продемонстрировали свою вариацию Volkswagen T6
Следует упомянуть, что заводская модификация модели Volkswagen T6.1 обладает дизельным турбодвигателем TDI объёмом 2,0 литра производительностью 150 л.с. Однако установка блока управления силовым агрегатом ABT Engine Control позволила форсировать мощность мотора до 180 л.с. и 400 Нм крутящего момента.
Политика
Руководитель пенсионного фонда Бурятии покинул пост
В республиканских СМИ распространилась информация об отставке руководителя отделения пенсионного фонда России в Бурятии Евгения Ханхалаева.
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Общество
Медведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол
С 2020 по 2027 год правительство выделит 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола проекта 10510 "Лидер".
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в суде в Новокузнецке
В четверг утром мужчина открыл стрельбу из ружья в здании мирового суда в центре Новокузнецка.