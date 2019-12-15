Один из подписантов Беловежского соглашения, первый глава Белоруссии Станислав Шушкевич 15 декабря отмечает 85 лет. О том, как он оценивает свое политическое наследие, о своем отношении к ядерной Белоруссии, президенту страны Александру Лукашенко и России Шушкевич рассказал "Газете.Ru".

с чего всё началось

Председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич, подписавший в 1991 году Беловежские соглашения, ответил тем, кто сожалеет, что из страны был вывезен весь ядерный арсенал.

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