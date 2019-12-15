Политика
Газета.RuШушкевич объяснил, почему Белоруссия отказалась от ядерного оружия
Кремль поддерживает Лукашенко, и поэтому Россия признает выборы, которые происходят в Белоруссии, но весь ЕС с 1996 года не признает их. Лукашенко не забоится ни о чем, кроме как о своей власти. Он довел страну до ручки, а мы стартовали с лучшими условиями, чем Польша, Литва и Латвия.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Один из подписантов Беловежского соглашения, первый глава Белоруссии Станислав Шушкевич 15 декабря отмечает 85 лет. О том, как он оценивает свое политическое наследие, о своем отношении к ядерной Белоруссии, президенту страны Александру Лукашенко и России Шушкевич рассказал "Газете.Ru".Газета.Ru03:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 08:27, Ашберн
Общество
«Новая газета»: Участники провокаций против штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь получили сотни тысяч рублей
Участники провокаций против штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь получили сотни тысяч рублей.
Происшествия
В Калуге найдены подростки, жившие в канализации
Двое подростков, жившие в канализации после побега из дома, были найдены в Калуге.
Политика
Путину показали «КамАЗ» будущего
Президенту России Владимиру Путину показали новейшие разработки компании «КамАЗ».
Политика
СМИ: Франция попросила Россию передать ей останки соратника Наполеона
Елисейский дворец попросил Россию передать Франции обнаруженные в Смоленске останки одного из ближайших соратников Наполеона генерала Гюдена, сообщает французское издание Point со ссылкой на источники.
Общество
Путин расширил территорию действия закона о самозанятых
Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года.
Общество
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки
Напомним, плавучий док ПД-16 затонул в ночь на воскресенье в Южной бухте Севастополя вместе с находившейся внутри подлодкой Б-380 проекта 641Б.
Политика
В России ответили на заявления о передаче Курильских островов Японии
По итогам встречи лидеров России и Японии в Сингапуре 14 ноября 2018 года японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.
Единоборства
Боец Петр Ян настроен драться за титул чемпиона UFC
Российский боец Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Петр Ян, одержавший победу нокаутом в номерном турнире, состоявшемся в ночь с 14 на 15 декабря в американском Лас-Вегасе, заявил о намерении драться за титул чемпиона североамериканского промоушена.
Политика
В Кремле назвали условие для решения Зеленским конфликта в Донбассе
Для решения конфликта в Донбассе украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо доминировать на политической арене Украины, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Экономика
Правительство расширит программу приватизации в России
По словам пресс-секретаря, решение по программе приватизации будет принято на заседании правительства.
Фигурное катание
Плющенко поставил под сомнение тренерский талант Этери Тутберидзе
Штаб Тутберидзе в ответ усомнился в тренерских талантах Плющенко, который, по словам представителей штаба, так и не воспитал ни одного фигуриста, а лишь пытается переманить уже сформировавшихся спортсменов.
Спорт
Сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали ЧМ
Женская сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали чемпионата мира, который в настоящее время проходит в Японии.
Происшествия
В Петербурге мужчина избил и обокрал 92-летнюю блокадницу
В Санкт-Петербурге 92-летнюю женщину, пережившую блокаду Ленинграда, обокрал сосед по коммунальной квартире. Об этом сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова актриса Екатерина Дурова
13 декабря после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка РФ Екатерина Львовна Дурова.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира»
Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала 23-летняя Тони-Энн Сингх с Ямайки. Трансляция проводилась на официальном сайте конкурса.
Происшествия
В «Домодедово» задержали угрожавшего взорвать гранату пассажира
Полицейские задержали в столичном аэропорту «Домодедово» пассажира рейса Москва — Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете.
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Общество
Роспотребнадзор призвал отказаться от майонеза на Новый год
Отдать предпочтение тушёной птице или рыбе, а не салатам с майонезом или масляной заправкой рекомендуют специалисты Роспотребнадзора.
Гаджеты
Названы 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Американский журнал Time составил топ-10 самых важных и влиятельных гаджетов десятилетия из тысячи продуктов, выпущенных за это время.
Культура
Умерла французская актриса Анна Карина
Во Франции скончалась в возрасте 79 лет актриса датского происхождения Анна Карина, сообщают французские СМИ.
Автоспорт
Ферстаппен: не говорил, что в Хэмилтоне нет ничего особенного
Никогда не говорил, что в Льюисе нет ничего особенного. Он, определённо, один из лучших пилотов в истории Формулы-1.
Политика
Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Общество
Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца
Главный врач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
Наука
Исследователи придумали платформу для сборки мебели, которая обучает ИИ
Среда для сборки мебели IKEA поддерживает более 80 различных конструкций, которые можно настраивать под нужную задачу по обучению.
Шоу-бизнес
Колин Ферт разводится после 22 лет брака
Известно, что со своей супругой Ливией 59-летний артист пробыл в браке 22 года. Сейчас бывшие возлюбленные поддерживают дружеские отношения.
Хоккей
Гол Михеева помог «Торонто» обыграть «Эдмонтон»
Встреча состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась гостевой победой со счётом 4:1. Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев провёл на площадке 14 минут и 5 секунд и отметился заброшенной шайбой.
Происшествия
В Москве с опоры Крымского моста сняли мужчину
В Москве спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину, залезшего на опору Крымского моста.
Политика
В УПЦ Киевского патриархата опровергли ликвидацию организации
Ранее в ПЦУ заявили о ликвидации непризнанных Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви и призвали главу УПЦ Филарета (Денисенко) к «примирению и прекращению самоизоляции».