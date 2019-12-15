Политика

Газета.RuГазета.RuШушкевич объяснил, почему Белоруссия отказалась от ядерного оружия

Кремль поддерживает Лукашенко, и поэтому Россия признает выборы, которые происходят в Белоруссии, но весь ЕС с 1996 года не признает их. Лукашенко не забоится ни о чем, кроме как о своей власти. Он довел страну до ручки, а мы стартовали с лучшими условиями, чем Польша, Литва и Латвия.
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с чего всё началось

Шушкевич объяснил, почему Белоруссия отказалась от ядерного оружия

Один из подписантов Беловежского соглашения, первый глава Белоруссии Станислав Шушкевич 15 декабря отмечает 85 лет. О том, как он оценивает свое политическое наследие, о своем отношении к ядерной Белоруссии, президенту страны Александру Лукашенко и России Шушкевич рассказал "Газете.Ru".
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Ореанда-Новости06:29

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По итогам встречи лидеров России и Японии в Сингапуре 14 ноября 2018 года японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.
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В Кремле назвали условие для решения Зеленским конфликта в Донбассе

Для решения конфликта в Донбассе украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо доминировать на политической арене Украины, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Правительство расширит программу приватизации в России

По словам пресс-секретаря, решение по программе приватизации будет принято на заседании правительства.
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В «Домодедово» задержали угрожавшего взорвать гранату пассажира

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Умерла французская актриса Анна Карина

Во Франции скончалась в возрасте 79 лет актриса датского происхождения Анна Карина, сообщают французские СМИ.
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Никогда не говорил, что в Льюисе нет ничего особенного. Он, определённо, один из лучших пилотов в истории Формулы-1.
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Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России

Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
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В Москве с опоры Крымского моста сняли мужчину

В Москве спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину, залезшего на опору Крымского моста.
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Станислав Шушкевич
Политик
Советский и белорусский партийный, государственный и политический деятель, Председатель Верховного Совета Республики Беларусь, принявший Закон №1085-XII о переименовании Белорусской ССР в Республику Беларусь и подписавший Беловежские соглашения в 1991 году.
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