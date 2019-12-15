Один из подписантов Беловежского соглашения, первый глава Белоруссии Станислав Шушкевич 15 декабря отмечает 85 лет. О том, как он оценивает свое политическое наследие, о своем отношении к ядерной Белоруссии, президенту страны Александру Лукашенко и России Шушкевич рассказал "Газете.Ru".

с чего всё началось

Кремль поддерживает Лукашенко, и поэтому Россия признает выборы, которые происходят в Белоруссии, но весь ЕС с 1996 года не признает их. Лукашенко не забоится ни о чем, кроме как о своей власти. Он довел страну до ручки, а мы стартовали с лучшими условиями, чем Польша, Литва и Латвия.

Шушкевич объяснил, почему Белоруссия отказалась от ядерного оружия

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