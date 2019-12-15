Политика

Газета.RuГазета.RuШушкевич объяснил, почему Белоруссия отказалась от ядерного оружия

Один из подписантов Беловежского соглашения, первый глава Белоруссии Станислав Шушкевич 15 декабря отмечает 85 лет. О том, как он оценивает свое политическое наследие, о своем отношении к ядерной Белоруссии, президенту страны Александру Лукашенко и России Шушкевич рассказал "Газете.Ru".
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Шушкевич назвал недоумками жалеющих об отказе Белоруссии от ядерного оружия

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Шушкевич обвинил Лукашенко в доведении Белоруссии до ручки

Lenta.ru06:24

Жалеющих о ядерном оружии белорусов назвали «недоумками»

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Шушкевич назвал тех, кто жалеет о ядерном оружии Белоруссии, недоумками

Ореанда-Новости06:29

Шушкевич назвал причину отказа Белоруссии от ядерного оружия

Экономика сегодня05:06
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Общество

Путин ввел налог для самозанятых в 19 регионах России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширит эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход (НПД, налог на самозанятых) еще 19 регионов страны.
РБК 06:30
Армия и оружие

Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео

Вооруженные силы Литвы показали кадры тренировки американских танков "Абрамс", временно обосновавшихся в городе Пабраде, который находится всего в 7,5 километра от белорусской границы.
РИА Новости вчера в 18:55
Политика

Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
RT на русском 03:42
Политика

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Газета.Ru вчера в 23:22
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира»

Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала 23-летняя Тони-Энн Сингх с Ямайки. Трансляция проводилась на официальном сайте конкурса.
РИА Новости вчера в 12:25
Футбол

ВЭБ станет основным владельцем футбольного клуба ЦСКА

Неизвестно, как отреагируют на сделку армейские болельщики, для которых 18 лет клуба под руководством Евгения Гинера стали золотой эпохой: шесть чемпионств, семь кубков и суперкубков страны, и первый в истории России Кубок УЕФА.
BFM.ru 13 декабря в 11:20
Биатлон

Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования

В австрийском Хохфильцене близится к завершению второй этап Кубка мира по биатлону.
Вести.Ru 06:38
Фигурное катание

Плющенко заявил, что Тутберидзе не воспитывает фигуристов с нуля

RT на русском 06:33
Происшествия

Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке

В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Вести.Ru 12 декабря в 17:59
Общество

В Севастополе утонул плавучий док со списанной подводной лодкой

В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой, пишут ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
РБК 02:45
Политика

На Украине рассказали об уголовных делах в отношении Порошенко

Госбюро Украины ожидает разрешения Верховной Рады на предъявление обвинений по ряду уголовных дел бывшему президенту Петру Порошенко.
Lenta.ru 06:13
Общество

Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца

Главный врач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
РИА Новости 01:14
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ 12 декабря в 13:07
Экономика

Правительство решило расширить план приватизации госкомпаний

Средства от приватизации власти направят на реализацию стратегических планов и расширение инвестиционных программ компаний, добавила Фоменко.
Ведомости 05:28
Происшествия

В Москве спасатели сняли мужчину с опоры Крымского моста

РИА Новости 05:55
Происшествия

В Калуге двое подростков трое суток жили в канализации

Подростков искали с 10 декабря, сообщает портал KalugaNews.com. Молодые люди рассказали, что прятались от полиции и родителей.
Говорит Москва 03:51
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Авто

Новый кросс-седан Citroen C3L готовится к появлению на авторынке

Готовящаяся к выходу новинка является кросс-хэтчбеком с дополнительным хвостом-багажником.
Pnzdrive 13 декабря в 09:12
Общество

Роспотребнадзор призвал отказаться от салатов с майонезом в Новый год

Роспотребнадзор объясняет такую рекомендацию тем, что новогодний ужин организуется в ночное время, когда метаболизм и работа пищеварительной системы человека замедлены.
Известия 02:42
Культура

Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала

Онлайн-кинотеатр PREMIER удалил пятую серию первого сезона сериала Павла Костомарова «Эпидемия».
Lenta.ru вчера в 16:59
Кино

Cъёмки экранизации Mortal Kombat завершены

Съёмки экранизация Mortal Kombat уже завершились.
Игромания.ру 03:00
Футбол

ЦСКА сообщил о смерти олимпийского чемпиона 1956 года Юрия Беляева

Олимпийский чемпион по футболу в составе сборной СССР Юрий Беляев скончался в возрасте 85 лет.
Матч ТВ вчера в 11:44
Политика

Песков рассказал о разногласиях Путина и Зеленского

РИА Новости 02:30
Общество

В России обнаружен новый вид кражи персональных данных

В России зафиксированы случаи кражи персональных данных из банков через IT-специалистов.
RT на русском вчера в 17:49
Гаджеты

Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
ТАСС 05:32
Спорт

Сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали ЧМ

Женская сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали чемпионата мира, который в настоящее время проходит в Японии.
Газета.Ru 05:27
Гаджеты

Новый Mac Pro за $50 тыс. использовали как терку для сыра

Полит.ру 06:11
Шоу-бизнес

Ольга Бузова сделала свой выбор на шоу «План Б»

Телеведущая определилась с главным претендентом на сердце. До финала шоу «План Б» на ТНТ остается всего пара недель.
Wday.ru 02:09
Хоккей

Сегодня сборная России сыграет с Финляндией на футбольном стадионе

Во втором поединке наша дружина справилась с командой Чехии в серии послематчевых буллитов. Основное время матча закончилось вничью: 3:3.
ГЛАС.RU 04:30
Политика

Словакия приготовилась к кризису поставок газа через Украину

Министр экономики Словакии Петер Жига заявил, что прекращение поставок российского газа через Украину на данный момент выглядит вполне возможным, и власти республики готовятся к этому варианту.
Страна Советов on-line 12 декабря в 07:56
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Станислав Шушкевич
Политик
Советский и белорусский партийный, государственный и политический деятель, Председатель Верховного Совета Республики Беларусь, принявший Закон №1085-XII о переименовании Белорусской ССР в Республику Беларусь и подписавший Беловежские соглашения в 1991 году.
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