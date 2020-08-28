Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии
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Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить. Свое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм".В источнике
С чего всё началось
Соответствующее заявление было озвучено бывшим председателем Верховного совета Белоруссии в интервью, опубликованном
на YouTube-канале "И Грянул Грэм".
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