Правительство РФ учредило премию имени Петра Великого

Премию будут присуждать 9 июня — в день рождения Петра I. "Установить, что один раз в пять лет начиная с 2022 года присуждаются три премии правительства РФ имени Петра Великого в размере 3 млн руб. каждая", — говорится в постановлении.