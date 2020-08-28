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РИА Новости
РИА Новости

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить. Свое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм".В источнике
С чего всё началось
Соответствующее заявление было озвучено бывшим председателем Верховного совета Белоруссии в интервью, опубликованном
на YouTube-канале "И Грянул Грэм".
VSE42.RU22:59
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Телеканал 360°

«Начнут с языка, закончат противопоставлением России». Пушков — о призыве Шушкевича лишить госстатуса русский язык

Телеканал 360°08:31
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Шушкевич объяснил свою идею лишить русский язык статуса в Белоруссии

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В Белоруссии ответили на призыв Шушкевича изменить статус русского языка

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Шушкевич предложил лишить русский язык госстатуса в Белоруссии

РБК00:37
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Русский язык предложили лишить статуса государственного в Белоруссии

Известия22:07

Правительство РФ учредило премию имени Петра Великого

Премию будут присуждать 9 июня — в день рождения Петра I. "Установить, что один раз в пять лет начиная с 2022 года присуждаются три премии правительства РФ имени Петра Великого в размере 3 млн руб. каждая", — говорится в постановлении.
Правительство РФ учредило премию имени Петра Великого
Коммерсантъ08:54
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Студия Warner выпустила 10-минутную короткометражку о съемках «Довода»

На волне старта в мировом прокате студия Warner Bros. поделилась подробным 10-минутным роликом о создании «Довода», в котором зрителям дают возможность заглянуть в закулисье 11 картины режиссера трилогии о Темном рыцаре и «Начала».
Киноафиша Россиивчера в 04:12

Меркель призвала не связывать «Северный поток-2» с делом Навального

Строительство трубопровода «Северный поток — 2» должно быть завершено, нецелесообразно связывать его с делом основателя ФБК Алексеем Навальным, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru26 августа в 08:44
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«На пороге тотального карантина»: Украинский эпидемолог сообщил о подготовке усиления антиковидных мер

Украинским властям придётся пойти на закрытие предприятий и компаний в связи с ужесточением карантина, поскольку нынешние меры не помогают справиться с распространением коронавирусной инфекции.
ИА Новороссиявчера в 01:49