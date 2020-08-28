Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии
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Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить. Свое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм".В источнике
С чего всё началось
«Государственным языком должен быть один — белорусский, потому что у него нет больше родины»,— сказал господин Шушкевич в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм
».
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Шушкевич заявил о необходимости единственного для Белоруссии госязыка - белорусского
Московский Комсомолец22:11