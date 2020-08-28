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РИА Новости
РИА Новости

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить. Свое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм".В источнике
С чего всё началось
«Государственным языком должен быть один — белорусский, потому что у него нет больше родины»,— сказал господин Шушкевич в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм
».
Коммерсантъ01:40
Подробнее о событии
Lenta.ru

В Белоруссии оценили предложение Шушкевича об изменении статуса русского языка

Lenta.ru06:13
Газета.Ru

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Газета.Ru22:04
News.ru

Пушков ответил на слова Шушкевича о статусе русского языка в Белоруссии

News.ru04:03
РИА Новости

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

РИА Новости03:58
Московский Комсомолец

Шушкевич заявил о необходимости единственного для Белоруссии госязыка - белорусского

Московский Комсомолец22:11
Известия

Русский язык предложили лишить статуса государственного в Белоруссии

Известия22:07
URA.Ru

В соцсетях ответили на заявление Шушкевича о русском языке. «У деда, похоже, похмелье»

URA.Ru05:40

Медведков заявил о деградации торговой политики Евросоюза

Апелляция ЕС, поданная в неработающий орган ВТО на решение третейской группы по спору с РФ по энергокорректировкам, говорит о деградации торговой политики крупнейшего российского партнера, прокомментировал "Интерфаксу" поданную в пятницу апелляцию экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития, заведующий кафедрой торговой политики ВШЭ Максим Медведков.
Медведков заявил о деградации торговой политики Евросоюза
Интерфакс05:59

МИД прокомментировал санкции США против трех российских НИИ

Москва считает вопиющим введение США санкций против российских НИИ, особенно возмутителен факт, что под ограничительные меры попали ученые и специалисты, работавшие над разработкой российской вакцины от COVID-19, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
МИД прокомментировал санкции США против трех российских НИИ
РИА Новости06:26

Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
RT на русском04:44
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Lada 4x4 была признана самым долгоживущим внедорожником в мире

Один из самых старейших еженедельных британских журналов Autocar решил провести «автомобильную ревизию» и составить список машин-долгожителей для различных слоев общества, которые производили при условиях ресурсного дефицита и изобилия, высокой конкурентности на автопроме и командной экономики, которые были проверены временем.
Live24вчера в 05:50
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Минпромторг России объяснил перебои с доступом к препарату фуросемид

Лекарства Domadoktor.ru "Поскольку данный лекарственный препарат включен в перечень ЖНВЛП и цена на него регулируются государством, в настоящее время его производство становится нерентабельным", — объяснили сложившуюся ситуации в Минпромторге.
REGNUM00:39
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Черная лопасть снизила смертность птиц от ветряков

Скандинавские ученые в течение десяти лет искали трупы птиц вокруг восьми ветрогенераторов и выяснили, что после окрашивания одной из лопастей в черный птицы стали на 70 процентов реже сталкиваться с ветряками.
N+104:11
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