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РИА Новости
РИА Новости

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить. Свое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм".В источнике
С чего всё началось
Соответствующее заявление было озвучено бывшим председателем Верховного совета Белоруссии в интервью, опубликованном
на YouTube-канале "И Грянул Грэм".
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Юрий Ганус покинет пост гендиректора РУСАДА по решению учредителей

Москва, 28 августа 2020, 14:29 — REGNUM Рекомендации наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о рассмотрении вопроса об увольнении нынешнего гендиректора РУСАДА Юрия Гануса поддержаны общим собранием учредителей агентства.
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