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Lenta.ru
Lenta.ru

Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич призвал изменить статус русского языка в республике. По его словам, единственным государственным языком страны должен быть белорусский, соответственно, русский язык необходимо лишить такого статуса.В источнике
С чего всё началось
«Государственным языком должен быть один — белорусский, потому что у него нет больше родины»,— сказал господин Шушкевич в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм
».
Коммерсантъ01:40
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Шушкевич заявил о необходимости единственного для Белоруссии госязыка - белорусского

Московский Комсомолец22:11
РБК

Шушкевич предложил лишить русский язык госстатуса в Белоруссии

РБК00:37
URA.Ru

В Беларуси призвали лишить русский язык государственного статуса

URA.Ru22:50
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Пушков оценил слова Шушкевича о статусе русского языка в Белоруссии

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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Газета.Ru22:04
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В Белоруссии призвали лишить русский язык статуса государственного

РЕН ТВ20:52

Витамин С может помочь сохранить мышцы у пожилых людей

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UfaTime.ruвчера в 08:24
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Все доставленные в РУВД в Белоруссии российские журналисты отпущены

Российские журналисты, которые освещали в четверг акцию оппозиции в Минске, а затем были доставлены правоохранителями в РУВД, отпущены, те, кто не имел аккредитации для работы в республике, возвращаются в Россию.
ТАСС02:51
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Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, на которой запечатлен момент нападения на автобус с членами общественного движения "Патриоты — За жизнь" на трассе Киев — Харьков в Харьковской области.
РИА Новости18:02
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Минтранс предложил разрешить транзит «санкционки» через три порта РФ

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Интерфакс02:36
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Белоруссия начала военные учения на гродненском направлении

"Под руководством командующего войсками Западного оперативного командования на Гродненском тактическом направлении проводится комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск", - говорится в сообщении минобороны в Telegram-канале.
РИА Новости03:12