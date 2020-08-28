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Lenta.ru
Lenta.ru

Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич призвал изменить статус русского языка в республике. По его словам, единственным государственным языком страны должен быть белорусский, соответственно, русский язык необходимо лишить такого статуса.В источнике
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РИА Новости

Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что единственным государственным языком республики должен быть белорусский, соответственно, русский язык следует лишить такого статуса.
РИА Новости21:15
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РБК

Шушкевич предложил лишить русский язык госстатуса в Белоруссии

РБК00:37
URA.Ru

В Беларуси призвали лишить русский язык государственного статуса

URA.Ru22:50
РЕН ТВ

В Белоруссии призвали лишить русский язык статуса государственного

РЕН ТВ20:52
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Русский язык предложили лишить статуса государственного в Белоруссии

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Газета.Ru

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Газета.Ru22:04
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Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии

РИА Новости21:15
Московский Комсомолец

Шушкевич заявил о необходимости единственного для Белоруссии госязыка - белорусского

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