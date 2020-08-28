Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии
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Бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич призвал изменить статус русского языка в республике. По его словам, единственным государственным языком страны должен быть белорусский, соответственно, русский язык необходимо лишить такого статуса.В источнике
С чего всё началось
Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии
Бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что единственным государственным языком республики должен быть белорусский, соответственно, русский язык следует лишить такого статуса.
РИА Новости21:15
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Шушкевич заявил о необходимости единственного для Белоруссии госязыка - белорусского
Московский Комсомолец22:11