Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии
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Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич призвал изменить статус русского языка в республике. По его словам, единственным государственным языком страны должен быть белорусский, соответственно, русский язык необходимо лишить такого статуса.В источнике
С чего всё началось
«Государственным языком должен быть один — белорусский, потому что у него нет больше родины»,— сказал господин Шушкевич в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм
».
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Шушкевич заявил о необходимости единственного для Белоруссии госязыка - белорусского
Московский Комсомолец22:11