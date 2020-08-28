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Lenta.ru
Lenta.ru

Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич призвал изменить статус русского языка в республике. По его словам, единственным государственным языком страны должен быть белорусский, соответственно, русский язык необходимо лишить такого статуса.В источнике
С чего всё началось
«Государственным языком должен быть один — белорусский, потому что у него нет больше родины»,— сказал господин Шушкевич в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм
».
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Премьера фильма «Вратарь галактики» прошла в Москве

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РИА Новости26 августа в 05:27
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Новый комплекс для борьбы с БПЛА могут отправить в Сирию, заявил Шойгу

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Витамин С может помочь сохранить мышцы у пожилых людей

Чтобы сохранить мышцы в старости, ученые советуют употреблять витамин С. Как сообщает Ufanotes.ru, ученые из Университета Восточной Англии советуют есть больше овощей и фруктов, которые содержат витамин С. В таком случае удастся сохранить хорошую физическую форму даже в солидном возрасте.
Уфимские Заметкивчера в 12:28
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