Политика
RT на русскомШушкевич прокомментировал заявление Горбачёва о холодной войне
Экс-председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с НСН прокомментировал заявление бывшего президента СССР Михаила Горбачёва о том, что окончание холодной войны было общей победой для Советского Союза и Запада, однако западные политики и прежде всего США объявили победителями себя.
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Хасбулатов: Запад присвоил победу в холодной войне после развала СССР
Национальная служба новостейвчера в 03:40
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Переговоры Путина и Эрдогана завершились
News.ru вчера в 13:01
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Кино
Более двух миллионов рублей выделили на ремонт кинотеатра в Барнауле
Уже 30 октября в обновленной "Премьере" стартует акция "Эхо Шукшинского кинофестиваля" Более двух миллионов рублей выделили на ремонт барнаульского кинотеатра "Премьера" в рамках реализации государственной программы "Развитие культуры в Алтайском крае", сообщается на официальном сайте региона.
АМИТЕЛ вчера в 22:51
Путешествия
Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
Отели популярного среди российских туристов китайского курорта Хайнань решили привлечь туристов системой all inclusive ("все включено"), которая практикуется в Турции, об этом сообщил президент совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чин, его слова приводит сайт Ассоциации туроператоров России.
РИА Новости вчера в 21:51
Авто
Land Rover превратит новый Defender в конкурента Mercedes-Benz G-Class
Компания Land Rover намерена превратить новый Defender в конкурента Mercedes-Benz G-Class, сообщает Autocar.
Коммерсантъ вчера в 10:15
Путешествия
Определены лучшие страны для путешествий в 2020 году
Туристический портал Lonely Planet составил рейтинг стран, которые путешественникам следует посетить в 2020 году.
Мойка78 00:40
Происшествия
На Урале девочка-подросток ушла в школу и пропала
Из дома девочка вышла 21 октября. Как пишет Е1.ru, её путь проходил через реку Туру. У воды след школьницы теряется.
REGNUM вчера в 23:18
Политика
Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.
Вести.Ru вчера в 19:58
Футбол
Шахтер — Динамо (Загреб) 2:2
Определились стартовые составы на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Шахтер» — «Динамо» Загреб.
LiveSport.ru вчера в 11:58
Авто
Новый Hyundai Grandeur показали без камуфляжа
Фотошпионам удалось запечатлеть обновлённый Hyundai Grandeur без камуфляжа. Снимки седана были опубликованы на портале Thekoreancarblog.
Somanyhorses 21 октября в 08:26
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор армии РФ оружие
Украинские специалисты создали эффективное оружие, которое способно противостоять армии РФ.
Актуальные Новости 20 октября в 02:06
Политика
Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Газета.Ru вчера в 07:38
Политика
Бывший руководитель «Курортов Северного Кавказа» задержан в США
Имиграционная полиция США во вторник утром задержала бывшего председателя совета директоров российской госкомпании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщило издание Miami Herald со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 23:28
Происшествия
В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся
REGNUM вчера в 06:13
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова в Лас-Вегасе показала номер с переодеванием
Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с показательной программой на этапе Гран-при Skate America.
Pravda.Ru 21 октября в 12:08
Единоборства
В Японии на турнире по бирманскому боксу отправили в нокаут судью
В Японии на турнире по бирманскому боксу Lethwei 14 in Japan произошел курьезный эпизод, главным героем которого стал рефери одного из поединков.
РИА Новости вчера в 07:11
Общество
В Кремле назвали необъяснимыми данные Росстата о нищете россиян
Непонятно, откуда Росстат взял данные о бедности россиян — такое заявление сделали в Кремле в ответ на отчет статистиков о том, что половине граждан России хватает денег только на еду и одежду.
SakhalinMedia.ru вчера в 08:05
Политика
Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»
Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
ТАСС вчера в 08:54
Происшествия
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
ТАСС вчера в 02:56
Общество
Елену Малышеву увезли на скорой из-за высокого давления
Известия вчера в 23:06
Экономика
Главный алтайский промышленник заявил об износе оборудования на предприятиях
Износ оборудования на промышленных предприятиях Алтайского края достиг 70%.
Известия вчера в 08:02
Происшествия
После ДТП в Екатеринбурге цыгане угрожают сбитой девушке
После ДТП в Екатеринбурге цыганский табор угрожает сбитой 28-летней девушке – об этом сообщает издание 66.RU.
Твой Континент вчера в 08:31
Наука
Вредит ли мясо здоровью: анализ метаанализа
Отдельного обсуждения заслуживает вопрос о других косвенных, возможных результатах воздействия потребления мяса на здоровье, которые авторы рекомендаций почему-то проигнорировали.
N+1 18 октября в 20:02
Происшествия
По факту смерти девочки в бассейне Перми возбуждено уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 11-летней девочки в бассейне спорткомплекса «Олимпия» города Перми.
Известия вчера в 11:53
Общество
Артисты «Норд-Оста» рассказали о первых минутах захвата театра
Lenta.ru вчера в 07:23
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском 21 октября в 14:12
Политика
Борис Джонсон призвал парламент принять сделку по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал парламент принять сделку по Brexit — для «исцеления и объединения», 22 октября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 10:30