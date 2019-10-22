Политика

RT на русскомRT на русскомШушкевич прокомментировал заявление Горбачёва о холодной войне

Экс-председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с НСН прокомментировал заявление бывшего президента СССР Михаила Горбачёва о том, что окончание холодной войны было общей победой для Советского Союза и Запада, однако западные политики и прежде всего США объявили победителями себя.
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Горбачев считает, что окончание холодной войны было общей победой

ТАСС21 октября в 13:18

Шушкевич прокомментировал заявление Горбачёва о холодной войне

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Газета.Ruвчера в 02:29

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URA.Ru21 октября в 14:57

Хасбулатов прокомментировал слова Горбачева о победителях в холодной войне

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Горбачев Михаил Сергеевич
Советский и российский государственный, политический, партийный и общественный деятель. Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС.
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