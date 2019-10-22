Политика

RT на русскомRT на русскомШушкевич прокомментировал заявление Горбачёва о холодной войне

Экс-председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с НСН прокомментировал заявление бывшего президента СССР Михаила Горбачёва о том, что окончание холодной войны было общей победой для Советского Союза и Запада, однако западные политики и прежде всего США объявили победителями себя.
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Хасбулатов прокомментировал слова Горбачева о победителях в холодной войне

РИА Новости17:53

Шушкевич прокомментировал заявление Горбачёва о холодной войне

RT на русском07:19

Михаил Горбачев рассказал, кто на самом деле выиграл в холодной войне

URA.Ruвчера в 14:57

Хасбулатов: Запад присвоил победу в холодной войне после развала СССР

Национальная служба новостей03:40

Горбачев считает Россию победителем в «холодной войне»

Газета.Ru02:29

Соловьев ответил Горбачеву, назвавшему победителей в холодной войне

ФАН06:05

Горбачев считает, что окончание холодной войны было общей победой

ТАССвчера в 13:18
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В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
РБК 10:28
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Три человека погибли при аварии на руднике «Таймырский»

Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский". Об этом сообщает пресс-служба "Норникеля".
Газета.Ru 08:56
Политика

Россия, Евросоюз и Украина провели технические консультации по газу

Россия, Украина и ЕС провели технические консультации 21 октября в Брюсселе в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне, которая намечена на 28 октября.
ТАСС 04:31
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Шойгу: у США осталось 1,5 часа на исполнение обязательств в Сирии

Шойгу обратил внимание на то, что у США осталось полтора часа на выполнение обязательств.
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Происшествия

При взрыве гранаты в центре Киева погибли два человека

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Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье

В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 02:27
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Илон Маск отправил первый твит через спутниковый интернет Starlink

«Отправляю этот твит через спутник Starlink», − написал Маск в Twitter.
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Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей

Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
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Обнаружены тела убитых в 2012 году депутата и ее семьи

Газета.Ru вчера в 11:51
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Украина признала бесполезность своих бронекатеров «Гюрза-М»

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Происшествия

Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области

РИА Новости 19:20
Космос

NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение

NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ 19 октября в 19:58
Политика

Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии

Отмечается, что Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, которого пригласили на интронизацию.
Газета.Ru 02:21
Общество

Ученые объяснили причины симпатии женщин к психопатам

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Минздрав Забайкалья усилит контроль за питанием от «Мед-Фуда»

Качество питания пациентов от компании «Мед-Фуд» начнет усиленно контролировать министерство здравоохранения Забайкальского края.
Московский Комсомолец Чита вчера в 21:52
Происшествия

Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

Вести.Ru 06:36
Происшествия

По делу Арашукова задержали двух человек

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Волкову нашли нового соперника на турнир UFC в Москве

Ранее была названа причина отказа Дос Сантоса от боя с Волковым на турнире UFC в Москве.
Газета.Ru 18:47
Происшествия

Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе

Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
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В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
RT на русском 06:33
Происшествия

В Забайкалье предъявили обвинение членам ОПГ, совершившим 17 убийств

Члены банды подозреваются в совершении ряда особо тяжких преступлений, в том числе убийствах и бандитизме (часть 1, часть 2 статьи 105 УК РФ, часть 1, часть 2 статьи 209 УК РФ).
Российская газета вчера в 21:52
Происшествия

Пожар произошел в ангаре на северо-востоке Москвы

Пожар произошел в металлическом ангаре, расположенном на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы.
Известия 16:27
Здоровье

Монголия борется с онкологическим бедствием

По данным национальной статистики, в Монголии в год умирают около 4400 человек от рака, 96% случаев рака шейки матки встречается у женщин старше 30 лет.
ИА АРД 20 октября в 21:51
Экономика

США сняли санкции с компании—владельца танкеров для «Ямал СПГ»

СП владеет СПГ-танкерами ледового класса Arc7, которые осуществляют перевозку СПГ для проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ».
Коммерсантъ 11:55
Здоровье

Совфед обсудил проблему дефицита медиков в стране

В России не хватает 25 тысяч врачей первичного звена, а дефицит среднего медперсонала уже достиг 130 тысяч человек, передает ОТР данные, которые представила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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«Айсблог» от главы Якутии на YouTube

Глава Якутии Айсен Николаев завел свой канал на YouTube.
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Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили

Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал продажу машин из своего автопарка, сообщил РБК представитель компании.
Коммерсантъ вчера в 02:12
Шоу-бизнес

Бузова купила квартиру за 120 миллионов

Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета 06:55
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США начали консультации с Японией о размещении ракет средней дальности

Соединенные Штата начали консультации с Токио по поводу размещения на территории Японии ракет средней дальности после выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщило издание «Асахи».
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В МИД Норвегии заявили об отсутствии угрозы со стороны России

Норвегия не видит военной угрозы со стороны России, несмотря на разногласия в сфере политической безопасности, заявил статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен, передает ТАСС.
РБК 18:12
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Горбачев Михаил Сергеевич
Советский и российский государственный, политический, партийный и общественный деятель. Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС.
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