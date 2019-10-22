Политика
RT на русскомШушкевич прокомментировал заявление Горбачёва о холодной войне
Экс-председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с НСН прокомментировал заявление бывшего президента СССР Михаила Горбачёва о том, что окончание холодной войны было общей победой для Советского Союза и Запада, однако западные политики и прежде всего США объявили победителями себя.
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Хасбулатов: Запад присвоил победу в холодной войне после развала СССР
Национальная служба новостей03:40
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Экономика
В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
РБК 10:28
Происшествия
Три человека погибли при аварии на руднике «Таймырский»
Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский". Об этом сообщает пресс-служба "Норникеля".
Газета.Ru 08:56
Политика
Россия, Евросоюз и Украина провели технические консультации по газу
Россия, Украина и ЕС провели технические консультации 21 октября в Брюсселе в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне, которая намечена на 28 октября.
ТАСС 04:31
Армия и оружие
Шойгу: у США осталось 1,5 часа на исполнение обязательств в Сирии
Шойгу обратил внимание на то, что у США осталось полтора часа на выполнение обязательств.
Красная весна 14:29
Происшествия
При взрыве гранаты в центре Киева погибли два человека
РИА Новости 17:24
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 02:27
Космос
Илон Маск отправил первый твит через спутниковый интернет Starlink
«Отправляю этот твит через спутник Starlink», − написал Маск в Twitter.
Полит.ру 14:32
Кино
Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей
Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Sibnet Новости 01:16
Происшествия
Обнаружены тела убитых в 2012 году депутата и ее семьи
Газета.Ru вчера в 11:51
Происшествия
Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области
РИА Новости 19:20
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ 19 октября в 19:58
Политика
Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии
Отмечается, что Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, которого пригласили на интронизацию.
Газета.Ru 02:21
Общество
Ученые объяснили причины симпатии женщин к психопатам
Вечерняя Москва 01:40
Здоровье
Минздрав Забайкалья усилит контроль за питанием от «Мед-Фуда»
Качество питания пациентов от компании «Мед-Фуд» начнет усиленно контролировать министерство здравоохранения Забайкальского края.
Московский Комсомолец Чита вчера в 21:52
Происшествия
По делу Арашукова задержали двух человек
Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).
Интерфакс 15:39
Единоборства
Волкову нашли нового соперника на турнир UFC в Москве
Ранее была названа причина отказа Дос Сантоса от боя с Волковым на турнире UFC в Москве.
Газета.Ru 18:47
Происшествия
Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе
Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
Lenta.ru 09:27
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
RT на русском 06:33
Происшествия
В Забайкалье предъявили обвинение членам ОПГ, совершившим 17 убийств
Члены банды подозреваются в совершении ряда особо тяжких преступлений, в том числе убийствах и бандитизме (часть 1, часть 2 статьи 105 УК РФ, часть 1, часть 2 статьи 209 УК РФ).
Российская газета вчера в 21:52
Происшествия
Пожар произошел в ангаре на северо-востоке Москвы
Пожар произошел в металлическом ангаре, расположенном на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы.
Известия 16:27
Здоровье
Монголия борется с онкологическим бедствием
По данным национальной статистики, в Монголии в год умирают около 4400 человек от рака, 96% случаев рака шейки матки встречается у женщин старше 30 лет.
ИА АРД 20 октября в 21:51
Экономика
США сняли санкции с компании—владельца танкеров для «Ямал СПГ»
СП владеет СПГ-танкерами ледового класса Arc7, которые осуществляют перевозку СПГ для проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ».
Коммерсантъ 11:55
Здоровье
Совфед обсудил проблему дефицита медиков в стране
В России не хватает 25 тысяч врачей первичного звена, а дефицит среднего медперсонала уже достиг 130 тысяч человек, передает ОТР данные, которые представила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Общественное телевидение России 08:18
Культура
«Айсблог» от главы Якутии на YouTube
Глава Якутии Айсен Николаев завел свой канал на YouTube.
КП - Якутия 20:05
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили
Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал продажу машин из своего автопарка, сообщил РБК представитель компании.
Коммерсантъ вчера в 02:12
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета 06:55
Политика
США начали консультации с Японией о размещении ракет средней дальности
Соединенные Штата начали консультации с Токио по поводу размещения на территории Японии ракет средней дальности после выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщило издание «Асахи».
Взгляд.ру вчера в 22:51
Политика
В МИД Норвегии заявили об отсутствии угрозы со стороны России
Норвегия не видит военной угрозы со стороны России, несмотря на разногласия в сфере политической безопасности, заявил статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен, передает ТАСС.
РБК 18:12