Культура

Газета.RuГазета.RuШустер подаст в суд на Коломойского

Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
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Телеведущий Савик Шустер подаст в суд на Коломойского после перепалки на ТВ

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Журналист и телеведущий, известный по работе в российских и украинских СМИ. Заслуженный журналист Украины.
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Украинский олигарх, предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель, депутат. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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