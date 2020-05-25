Экономика
РБКШувалов анонсировал продажу еще 20% «Стрелки»
Шувалов подчеркнул, что приобретение ВЭБ.РФ доли 20% в КБ «Стрелка» состоялось в формате денежной сделки. «Более того, мы сейчас думаем, что еще такую же долю купит другой рыночный участник, который понимает, что с развитием городов развивается экономика страны», — добавил он.
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Происшествия
Задержание подозреваемых в перестрелке на юге Москвы попало на видео
РИА Новости вчера в 20:19
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус
В Роспотребнадзоре отметили, что алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья.
РБК вчера в 22:31
Политика
В МИД РФ ответили на обвинения о наведении вооружений на объекты США
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что обвинения в использовании Россией наблюдательных полетов в рамках Договора по открытому небу для наведения вооружений смешны.
Аргументы и Факты 23 мая в 19:28
Общество
Берлин предложил принять пациентов с коронавирусом из Москвы
Мюллер рассказал изданию Tagesspiegel, что он предложил московским властям разместить в медицинских учреждениях Берлина зараженных коронавирусом пациентов из России.
Gazeta.SPb 01:34
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Общество
В Москве умер 41 человек с коронавирусом
За последние сутки в Москве умер 41 пациент с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram-канале.
Lenta.ru 02:26
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
Общество
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.
РИА Новости вчера в 23:07
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
Экономика
Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов
Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru вчера в 02:11
Происшествия
В жилом доме в Казани произошел взрыв газа
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Казани по адресу: ул. Волгоградская, 19, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Татарстану.
РБК 01:39
Экономика
Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится
Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
Политика
Экс-депутат Рады считает союз Украины и РФ непобедимым
"Партия регионов" довольно близко подошла к тому выбору, чтобы Украина стала своеобразным мостом между РФ и Западом, и это даже присутствовало в президентской кампании партии, но мировые тренды оказались направлены в другую сторону.
Народные новости вчера в 03:21
Шоу-бизнес
Дочь опубликовала архивный снимок Ларисы Долиной без косметики
Paparazzi.ru вчера в 11:34
Авто
Редчайший седан Audi S6 Plus 1996 года продадут на аукционе
Как рассчитывают представители аукциона RM Sotheby`s, редкий Audi S6 Plus С4 будет продан за 40-60 тысяч евро, что по текущему курсу составляет 3,1 - 4,7 миллиона рублей.
Car.ru 01:16
Футбол
Ла Лига может возобновиться 11 июня матчем «Севильи» и «Бетиса»
Лига рассчитывает возобновить турнир дерби между «Севильей» и «Бетисом», которое планируют провести 11 июня.
Sports.ru вчера в 17:13
Происшествия
В Астраханской области опрокинулась пассажирская «Газель»
ЧП случилось на автодороге в поселке Белый Ильмень - опрокинулась пассажирская "Газель", ехавшая из Астрахани в поселок Володарский.
Российская газета вчера в 12:50
Политика
Дональд Трамп жертвует свою президентскую зарплату на нужды США
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани продемонстрировала чек на сумму 100 тысяч долларов, которые Дональд Трамп пожертвовал из своей президентской зарплаты Министерству здравоохранения США для разработки лекарств, предназначенных для профилактики и лечения коронавируса нового типа, сообщает "Интерфакс".
Вести.Ru вчера в 22:56
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию лишили статуса системообразующей
Связанную с Собчак крабовую компанию включили в список системообразующих При этом изначально, как писали «Ведомости» в апреле, компания попала в список по просьбе сенатора Людмилы Нарусовой — матери телеведущей и бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак.
Forbes вчера в 06:17
Происшествия
Морской пехотинец дослужился до штрафа
С учетом личности подсудимого суд решил ограничиться наказанием в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. Денис Мищенков был признан Севастопольским военным гарнизонным судом в совершении семи преступлений в период с августа 2018 по март 2019 года, когда офицер проходил воинскую службы на Черноморском флоте.
Коммерсантъ вчера в 08:53
Общество
Число смертей от коронавируса превысило 346 тысяч
Как сообщается, по состоянию на 8 часов утра по московскому времени 25 мая, в мире было зафиксировано 5447041 подтверждённых случаев коронавируса, суточный прирост составил 93899.
Свободная Пресса 03:01
Происшествия
Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса
Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
Экономика
России предсказали череду карантинов до конца этого года
В документе под названием "Не пересидеть пандемию, а выиграть кризис" рассматривается несколько сценариев, и наиболее вероятный – "тяни-толкай", когда вплоть до 2021 года будут возникать новые вспышки заболевания коронавирусом, что в свою очередь приведет к периодической блокировке предприятий из-за карантина и падению ВВП на 7-10%.
Газета.Ru 22 мая в 03:26
Космос
Российский «Ноев ковчег» отправят на небывалую для биообъектов высоту
Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал замдиректора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев, передает РИА Новости.
РЕН ТВ 00:42
Энергетика
Нефть опасается введения новых санкций США против Китая
Участники рынка опасаются введения новых санкций США против Китая.
REGNUM 01:13
Фигурное катание
Видео «неловкого момента» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров в TikTok
Lenta.ru 02:41
Шоу-бизнес
За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров
Лидер группировки «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram-аккаунте новое стихотворение, посвященное музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину.
Live24 вчера в 08:40
Общество
44 региона начнут снимать ограничения
44 субъекта из 85 могут начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Дагестанская правда вчера в 15:36