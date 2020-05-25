Экономика
КомпанияШувалов сообщил о продаже еще 20% КБ «Стрелка»
ВЭБ.РФ, договорившийся о покупке 20% доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута, ожидает, что такую же долю может приобрести еще один участник рынка, сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов. Он также описал «идеальных кандидатов» на роль совладельцев «Стрелки».
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Пожар в больнице в Приморье локализовали
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