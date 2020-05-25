Экономика

РБКРБКШувалов анонсировал продажу еще 20% «Стрелки»

1 фото
Шувалов подчеркнул, что приобретение ВЭБ.РФ доли 20% в КБ «Стрелка» состоялось в формате денежной сделки. «Более того, мы сейчас думаем, что еще такую же долю купит другой рыночный участник, который понимает, что с развитием городов развивается экономика страны», — добавил он.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Шувалов переводит «Стрелку»

Konkurent.ru01:26

Шувалов анонсировал продажу еще 20% «Стрелки»

РБК01:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:36, Ашберн
Происшествия

В Казани в жилом доме взорвался газ

ТАСС 00:55
18
Общество

Президента Австрии застали в ресторане, который должен был быть закрыт

Директор ресторана пояснил, что закрыл заведение как положено, в 23:00, а президент и его супруга просто сидели на летней веранде, которая на ночь не закрывается, и беседовали.
REGNUM вчера в 12:50
16
Армия и оружие

75 лет назад Черчилль хотел напасть на СССР

Как появилась идея операции "Немыслимое" 22 мая 1945 года по инициативе премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля был подготовлен наступательный план в рамках операции под кодовым названием "Немыслимое".
Газета.Ru 22 мая в 02:16
21
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
2K
Здоровье

Как тульские студенты помогают врачам в борьбе с COVID-19

Будучи студентом медицинского колледжа, одним из первых отозвался, когда узнал, что в тульские госпитали набирают добровольцев на борьбу с инфекцией.
Первый Тульский вчера в 11:45
Общество

44 региона начнут снимать ограничения

44 субъекта из 85 могут начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Дагестанская правда вчера в 15:36
650
Авто

Появились изображения нового компактного кроссовера Lada

На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня вчера в 03:28
263
Здоровье

Доктор Мясников заявил о меньшем числе больных коронавирусом в РФ

Остальные 200 тысяч — не инфицированы, не больны — они здоровы и иммунны Александр Мясников За весь период пандемии коронавируса в России выявили 336 тысяч больных, почти 3500 умерли, около 108 тысяч выздоровели.
Piter.tv 23 мая в 14:28
709
Общество

Глава Тувы попал в больницу с коронавирусной инфекцией

Ведомости 00:38
159
Здоровье

В Приамурье с начала эпидемии умерли пять пациентов с коронавирусом

Пять человек, у которых тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат, скончались в Амурской области с начала эпидемии COVID-19, сообщает минздрав региона.
РИА Новости 01:28
1
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
755
Происшествия

В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника

Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
9
Происшествия

В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»

Позже стало известно, что девушка неоднократно звонила в «скорую», но диспетчер сообщила, что везти её некуда – все больницы переполнены.
Поребрик.Медиа 23 мая в 11:38
601
Фигурное катание

Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля

Российская газета вчера в 16:14
2
Общество

Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса

Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости 23 мая в 21:53
798
Наука

Связать технологии и промышленность: ТПУ запустил новую магистерскую программу

ТПУ к новому учебному году добавил три новых направления подготовки в магистратуре. Одно из них — «Интернет вещей и цифровое производство».
vtomske.ru 00:45
Общество

Бокерия призвал разрешить прогулки для пожилых людей

Свежий воздух и прогулки обязательно нужны пожилым людям, возможно, следует принять какие-то локальные меры, позволяющие пожилым прогулки, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
РИА Новости 02:20
340
Происшествия

В Башкирии разъяснили ситуацию с медсестрами, «запертыми в морге»

Напомним, что ранее СМИ Башкирии сообщили, что медсестры Архангельской центральной районной больницы, которые работали с больными COVID-19, были заперты в морге.
REGNUM вчера в 10:37
220
Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов

РИА Новости вчера в 18:34
24
Футбол

«Перед финалом Слуцкий привез на базу Харламова и Батрутдинова»

Пока большинство европейских футбольных лиг всё еще на паузе, «Известия» продолжают общаться со знаковыми игроками из разных стран, игравшими в РПЛ.
Известия вчера в 17:01
Экономика

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики

В перечне господина Кудрина — здоровье и доходы граждан, экономические свободы и адекватное госуправление, остальное может и подождать.
Коммерсантъ вчера в 17:52
95
Шоу-бизнес

Актриса Алена Бабенко госпитализирована с коронавирусом

Pravda.Ru вчера в 02:08
69
Общество

Воробьёв назвал следующий этап смягчения ограничений в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что на следующем этапе смягчения ограничений при благоприятной эпидемиологической обстановке в регионе могут заработать некоторые объекты сферы услуг.
RT на русском вчера в 05:40
455
Общество

Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе

В июле ВЭБ.РФ сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов.
РБК вчера в 17:00
7
Технологии

Эксперты оценили уровень защиты корпоративных данных от атак хакеров

Эксперты Positive Technologies проанализировали данные 2019 года о защищенности корпоративных информационных систем 28 компаний от внешних нарушителей и пентеста .
Профиль вчера в 21:40
1
Общество

Банки смогут обмениваться информацией о счетах юридических лиц

Банки будут обмениваться информацией о счетах юридических лиц онлайн с помощью технологии открытых программных интерфейсов (Open API).
Коммерсантъ 02:13
Общество

Зарплата почти 60% жителей России стала меньше в период карантина

Москва, 25 мая 2020, 08:29 — REGNUM Ограничительные меры, объявленные в связи с распространением коронавируса, обернулись сокращением зарплаты для более чем половины трудоустроенных жителей России.
REGNUM 01:29
86
Происшествия

В Москве найдена мертвой гражданка Кубы

По информации источника в правоохранительных органах столицы, в московской районе Фили-Давыдково на Кастанаевской улице рядом с мусорным контейнером найдено тело 22-летней гражданки Кубы.
Вести.Ru вчера в 18:36
5
Общество

Названы сроки полной отмены ограничений в Петербурге

Ограничительные меры в Северной столице, которые были введены в связи с угрозой распространения коронавируса, могут снять в июле—августе текущего года.
Peterburg2.ru вчера в 10:07
325
Общество

Еще 3 746 человек вылечили от коронавируса в Москве

Столичные врачи вылечили еще 3 746 пациентов от коронавируса.
ТАСС 02:03
513
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Иванович Шувалов
Российский политик
Российский государственный деятель, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» с 24 мая 2018 года. До этого в течение 10 лет работал первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
КБ Стрелка
Работает в области стратегического консалтинга и специализируется на комплексных городских решениях, пространственном планировании и управлении проектами. В структуру компании входят экспертные центры городской антропологии и экономики, городского планирования, GIS-аналитики и др. КБ Стрелка в качестве консультанта сотрудничает с частными компаниями, государственными учреждениями и некоммерческими организациями.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное