Экономика
РБКШувалов анонсировал продажу еще 20% «Стрелки»
Шувалов подчеркнул, что приобретение ВЭБ.РФ доли 20% в КБ «Стрелка» состоялось в формате денежной сделки. «Более того, мы сейчас думаем, что еще такую же долю купит другой рыночный участник, который понимает, что с развитием городов развивается экономика страны», — добавил он.
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Общество
Президента Австрии застали в ресторане, который должен был быть закрыт
Директор ресторана пояснил, что закрыл заведение как положено, в 23:00, а президент и его супруга просто сидели на летней веранде, которая на ночь не закрывается, и беседовали.
REGNUM вчера в 12:50
Армия и оружие
75 лет назад Черчилль хотел напасть на СССР
Как появилась идея операции "Немыслимое" 22 мая 1945 года по инициативе премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля был подготовлен наступательный план в рамках операции под кодовым названием "Немыслимое".
Газета.Ru 22 мая в 02:16
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Здоровье
Как тульские студенты помогают врачам в борьбе с COVID-19
Будучи студентом медицинского колледжа, одним из первых отозвался, когда узнал, что в тульские госпитали набирают добровольцев на борьбу с инфекцией.
Первый Тульский вчера в 11:45
Общество
44 региона начнут снимать ограничения
44 субъекта из 85 могут начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Дагестанская правда вчера в 15:36
Авто
Появились изображения нового компактного кроссовера Lada
На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня вчера в 03:28
Здоровье
Доктор Мясников заявил о меньшем числе больных коронавирусом в РФ
Остальные 200 тысяч — не инфицированы, не больны — они здоровы и иммунны Александр Мясников За весь период пандемии коронавируса в России выявили 336 тысяч больных, почти 3500 умерли, около 108 тысяч выздоровели.
Piter.tv 23 мая в 14:28
Здоровье
В Приамурье с начала эпидемии умерли пять пациентов с коронавирусом
Пять человек, у которых тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат, скончались в Амурской области с начала эпидемии COVID-19, сообщает минздрав региона.
РИА Новости 01:28
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
Происшествия
В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника
Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
Позже стало известно, что девушка неоднократно звонила в «скорую», но диспетчер сообщила, что везти её некуда – все больницы переполнены.
Поребрик.Медиа 23 мая в 11:38
Фигурное катание
Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля
Российская газета вчера в 16:14
Общество
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости 23 мая в 21:53
Наука
Связать технологии и промышленность: ТПУ запустил новую магистерскую программу
ТПУ к новому учебному году добавил три новых направления подготовки в магистратуре. Одно из них — «Интернет вещей и цифровое производство».
vtomske.ru 00:45
Общество
Бокерия призвал разрешить прогулки для пожилых людей
Свежий воздух и прогулки обязательно нужны пожилым людям, возможно, следует принять какие-то локальные меры, позволяющие пожилым прогулки, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
РИА Новости 02:20
Происшествия
В Башкирии разъяснили ситуацию с медсестрами, «запертыми в морге»
Напомним, что ранее СМИ Башкирии сообщили, что медсестры Архангельской центральной районной больницы, которые работали с больными COVID-19, были заперты в морге.
REGNUM вчера в 10:37
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
РИА Новости вчера в 18:34
Футбол
«Перед финалом Слуцкий привез на базу Харламова и Батрутдинова»
Пока большинство европейских футбольных лиг всё еще на паузе, «Известия» продолжают общаться со знаковыми игроками из разных стран, игравшими в РПЛ.
Известия вчера в 17:01
Экономика
Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики
В перечне господина Кудрина — здоровье и доходы граждан, экономические свободы и адекватное госуправление, остальное может и подождать.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Шоу-бизнес
Актриса Алена Бабенко госпитализирована с коронавирусом
Pravda.Ru вчера в 02:08
Общество
Воробьёв назвал следующий этап смягчения ограничений в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что на следующем этапе смягчения ограничений при благоприятной эпидемиологической обстановке в регионе могут заработать некоторые объекты сферы услуг.
RT на русском вчера в 05:40
Общество
Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе
В июле ВЭБ.РФ сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов.
РБК вчера в 17:00
Технологии
Эксперты оценили уровень защиты корпоративных данных от атак хакеров
Эксперты Positive Technologies проанализировали данные 2019 года о защищенности корпоративных информационных систем 28 компаний от внешних нарушителей и пентеста .
Профиль вчера в 21:40
Общество
Банки смогут обмениваться информацией о счетах юридических лиц
Банки будут обмениваться информацией о счетах юридических лиц онлайн с помощью технологии открытых программных интерфейсов (Open API).
Коммерсантъ 02:13
Общество
Зарплата почти 60% жителей России стала меньше в период карантина
Москва, 25 мая 2020, 08:29 — REGNUM Ограничительные меры, объявленные в связи с распространением коронавируса, обернулись сокращением зарплаты для более чем половины трудоустроенных жителей России.
REGNUM 01:29
Происшествия
В Москве найдена мертвой гражданка Кубы
По информации источника в правоохранительных органах столицы, в московской районе Фили-Давыдково на Кастанаевской улице рядом с мусорным контейнером найдено тело 22-летней гражданки Кубы.
Вести.Ru вчера в 18:36
Общество
Названы сроки полной отмены ограничений в Петербурге
Ограничительные меры в Северной столице, которые были введены в связи с угрозой распространения коронавируса, могут снять в июле—августе текущего года.
Peterburg2.ru вчера в 10:07
Общество
Еще 3 746 человек вылечили от коронавируса в Москве
Столичные врачи вылечили еще 3 746 пациентов от коронавируса.
ТАСС 02:03