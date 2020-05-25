Экономика

РБКРБКШувалов анонсировал продажу еще 20% «Стрелки»

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Шувалов подчеркнул, что приобретение ВЭБ.РФ доли 20% в КБ «Стрелка» состоялось в формате денежной сделки. «Более того, мы сейчас думаем, что еще такую же долю купит другой рыночный участник, который понимает, что с развитием городов развивается экономика страны», — добавил он.
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Шувалов сообщил о продаже еще 20% КБ «Стрелка»

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Шувалов сообщил, что 20% КБ «Стрелка» купит еще один участник рынка

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Шувалов анонсировал продажу еще 20% «Стрелки»

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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:50, Ашберн
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Игорь Иванович Шувалов
Российский политик
Российский государственный деятель, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» с 24 мая 2018 года. До этого в течение 10 лет работал первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации.
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КБ Стрелка
Работает в области стратегического консалтинга и специализируется на комплексных городских решениях, пространственном планировании и управлении проектами. В структуру компании входят экспертные центры городской антропологии и экономики, городского планирования, GIS-аналитики и др. КБ Стрелка в качестве консультанта сотрудничает с частными компаниями, государственными учреждениями и некоммерческими организациями.
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