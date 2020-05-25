Экономика
РБКШувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе
В июле «ВЭБ.РФ» сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов. Полный текст интервью читайте 25 мая в 7:00.
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В городе Свирске Иркутской области загорелись отходы лесопиления. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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Противники Хафтара похвастались трофеями с базы российской ЧВК в Ливии
Фотографиями с трофеями военные, сражающиеся против Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, похвастались в соцсетях, внимание на них обратил Telegram-канал «Военный Осведомитель».
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Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева
Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
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При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер
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Судя по снимкам, после рестайлинга у BMW 6 Series GT получит новые, более тонкие фары, а также новые дневные ходовые огни.
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Экс-депутат Рады считает союз Украины и РФ непобедимым
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Таможня и РЭЦ встретятся в одном окне
Таможня и РЭЦ встретятся в одном окне Таможня будет обмениваться данными с Российским экспортным центром (РЭЦ) в автоматическом режиме, что позволит запустить несколько сервисов на базе системы одного окна, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).
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Общество
В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии
"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", - говорится в пояснительной записке.
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Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
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Судебный процесс над Нетаньяху начался в Израиле
В Израиле начинается судебный процесс с участием премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Приморском крае загорелась кровля больницы
В Партизанской городской больнице загорелась кровля приёмного покоя. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
RT на русском 18:15
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Доктор Мясников заявил о меньшем числе больных коронавирусом в РФ
Остальные 200 тысяч — не инфицированы, не больны — они здоровы и иммунны Александр Мясников За весь период пандемии коронавируса в России выявили 336 тысяч больных, почти 3500 умерли, около 108 тысяч выздоровели.
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Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
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Жители свердловского города обратили внимание губернатора на других больных
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Канчельскис: Руководство «Локомотива» - проходимцы
Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис разочарован решением руководства «Локомотива» расстаться с главным тренером Юрием Сёминым.
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