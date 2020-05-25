Экономика
РБКШувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе
В июле «ВЭБ.РФ» сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов. Полный текст интервью читайте 25 мая в 7:00.
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Общество
Названы сроки полной отмены ограничений в Петербурге
Петербург при самом оптимистичном прогнозе может рассчитывать на полную отмену установленных из-за коронавируса ограничений в июле-августе.
DP.RU 08:58
Космос
Россия планирует отправить перепелиные яйца на МКС в 2021 году
Инкубатор с перепелиными яйцами для исследования развития эмбрионов планируется привезти на Международную космическую станцию в следующем году, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.
РИА Новости 20:16
Футбол
«Майнц» обратился к Клоппу после разгрома от «Лейпцига»
RT на русском 18:00
Общество
Компании обяжут компенсировать расходы сотрудников на удаленке
На удаленной работе сотруднику стоит возмещать дополнительные расходы, например на электроэнергию, интернет, телефонную связь, компьютерные программы.
Известия 12:00
Происшествия
Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве
Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 15:29
Политика
В Израиле начался суд над премьер-министром Биньямином Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху стал первым в истории Израиля действующим премьер-министром, который оказался на скамье подсудимых.
Snob.ru 11:26
Происшествия
Грузинский теннисист Басилашвили будет отпущен под залог
Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения в отношении теннисиста Николоза Басилашвили, обвиняемого в насилии над бывшей женой, выплату залога в размере 100 тыс. лари ($ 31,5 тыс.).
Чемпионат 15:23
Киберспорт
В Assassin’s Creed Valhalla будут рэп-баттлы викингов
Разработчики называют это своеобразным «рэп-баттлом».
Cyber.sports.ru вчера в 10:05
Общество
Акции протеста возобновились в Гонконге
На днях премьер Госсовета КНР Ли Кэцян представил законопроект о защите национальной безопасности в Гонконге.
Эхо Москвы 09:32
Экономика
Эксперты оценили эффективность малых госзакупок
Эксперты оценили эффективность малых госзакупок Перевод малых закупок в электронный вид позволил добиться повышения конкуренции и экономии в сегменте, однако госзаказчики столкнулись с отсутствием гибкости при контрактации и усилением тренда на приоритет цены порой в ущерб качеству, следует из доклада экспертов Высшей школы экономики.
Коммерсантъ 17:52
Гаджеты
Компания AMD готовится к выпуску новых видеокарт
Эксперты считают, что компания AMD в скором времени презентует сразу 13 типов новых видеокарт.
Политическая Экспертиза 11:00
Здоровье
Женщина лишилась ноги из-за опасной инфекции
РИА Новости 20:21
Шоу-бизнес
Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»
Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
NewInform 09:27
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 09:16
Шоу-бизнес
Ксения Собчак запела и станцевала в золотом комбинезоне
Peterburg2.ru 08:35
Футбол
Зидан нарушил правила самоизоляции, покинув Мадрид
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан нарушил правила самоизоляции.
Матч ТВ 11:37
Происшествия
В Приморском крае загорелась больница
Коммерсантъ 18:15
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям
RuNews24.ru вчера в 14:14
Происшествия
В аварии на корсаковской трассе погиб водитель внедорожника
На корсаковской трассе между Дачным и Мицулевкой сегодня ночью произошло ДТП с участием внедорожника и грузовика.
Сахалин.Инфо вчера в 21:27
Экономика
В России 53% малых и средних компаний заявили о «катастрофе» и кризисе
Москва, 22 мая 2020, 10:16 — REGNUM Более половины — 53% — российских предприятий малого и среднего бизнеса полагают, что переживают кризис или «катастрофу».
REGNUM 22 мая в 03:16
Общество
Ограничения в Челябинской области решили смягчить
В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
Вести.Ru 07:30
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил, как употребление алкоголя влияет на COVID-19
Роспотребнадзор объяснил, что употребление алкоголя с высоким содержанием спирта не убивает коронавирус, а, напротив, негативно влияет на иммунную систему, поэтому пить его нужно реже.
РИА Новости 20:24
Гаджеты
Глава Xiaomi рассказал о линейке телевизоров Redmi X
Глава компании Лу Вейбинг рассказал, что новинка получит название Redmi Smart TV X. В ней будет три модели с разными диагоналями экранов - 50, 55 и 65 дюймов.
Деловое.ТВ 22 мая в 03:12
Общество
В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии
"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", - говорится в пояснительной записке.
РИА Новости 17:24
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов
News.ru вчера в 09:02
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2
Lenta.ru вчера в 09:44
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском 15:47
Наука
Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55