Экономика

РБКРБКШувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе

В июле «ВЭБ.РФ» сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов. Полный текст интервью читайте 25 мая в 7:00.
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Подробнее о событии

Шувалов: сокращение 10% сотрудников ВЭБа станет последним этапом трансформации корпорации

ТАСС19:28

Шувалов рассказал о сокращении еще 10% сотрудников ВЭБ.РФ в июле

Ведомости17:59

Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе

РБК17:00
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:38, Ашберн
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Игорь Иванович Шувалов
Российский политик
Российский государственный деятель, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» с 24 мая 2018 года. До этого в течение 10 лет работал первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации.
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