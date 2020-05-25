Экономика
РБКШувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе
В июле «ВЭБ.РФ» сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов. Полный текст интервью читайте 25 мая в 7:00.
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Общество
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
Общество
Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений
Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
REGNUM 05:58
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов
News.ru вчера в 09:02
Происшествия
В Иркутской области загорелись отходы лесопиления
Отходы лесопиления загорелись в городе Свирске Иркутской области. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru 18:59
Общество
При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер
BFM.ru 13:49
Гаджеты
Компания AMD собирается выпустить свыше 10 новых видеокарт
Некоторые СМИ сообщают, что компания AMD собирается в ближайшем будущем показать сразу 13 типов видеокарт.
NewInform 07:10
Фигурное катание
Загитову признали олимпийской иконой стиля
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова была признана олимпийской иконой стиля.
Sport.ru 11:28
Экономика
Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров
Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015-2019 годы.
РБК 17:01
Происшествия
В Приморье в городе Партизанске загорелась кровля больницы
Площадь пожара в городской больнице №1 в Партизанске Приморского края увеличилась до 300 кв. м. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 18:25
Происшествия
В Москве найдена мертвой гражданка Кубы
По информации источника в правоохранительных органах столицы, в московской районе Фили-Давыдково на Кастанаевской улице рядом с мусорным контейнером найдено тело 22-летней гражданки Кубы.
Вести.Ru 18:36
Общество
Берлин предложил принять зараженных коронавирусом россиян
Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер сообщил, что предложил властям Москвы разместить в берлинских клиниках пациентов, зараженных COVID-19.
Lenta.ru 18:09
Происшествия
Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли
Более 3,6 тысячи детей пропали в России в первом квартале 2020 года, 98,6% из них уже нашли, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
РИА Новости 17:06
Автоспорт
Масса: знаю, в каком состоянии находится Шумахер
Чемпионат 02:51
Общество
Приезжающих в Севастополь туристов хотят тестировать на коронавирус
Севастополь планирует ввести обязательное тестирование на COVID-19 для туристов, сообщил врио главы города Михаил Развожаев.
Фонтанка.Ру 07:38
Космос
В США из-за неполадок отложили испытания орбитальной ракеты
Американская компания Virgin Orbit сообщила, что отложила запланированное на воскресенье, 24 мая, демонстрационное испытание системы воздушного запуска ракеты-носителя, предназначенной для вывода спутников на орбиту Земли.
Комсомольская правда 16:41
Общество
Компании обяжут компенсировать расходы сотрудников на удаленке
На удаленной работе сотруднику стоит возмещать дополнительные расходы, например на электроэнергию, интернет, телефонную связь, компьютерные программы.
Известия 12:00
Космос
Магнитное поле Земли начало ослабевать
Ученые зафиксировали интересный факт: магнитное поле Земли стало ослабевать, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на European Space Agency.
TV BRICS 10:00
Общество
Минздрав назвал сроки выплат медикам, заразившимся коронавирусом
Не более четырех суток должно уходить на расследование страховых случаев и единовременную выплату медикам, которые заразились коронавирусом на работе, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
Ридус 08:53
Общество
Названы сроки полной отмены ограничений в Петербурге
Петербург при самом оптимистичном прогнозе может рассчитывать на полную отмену установленных из-за коронавируса ограничений в июле-августе.
DP.RU 08:58
Общество
В Минобрнауки назвали число дополнительных бюджетных мест в вузах
Российским вузам в 2020 году планируется выделить дополнительно более 30 тыс. бюджетных мест, сообщил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» замглавы Министерства науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев.
RT на русском 05:18
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
Космос
Роскосмос построит аэропорт на космодроме Восточный
Газета.Ru 08:55
Политика
Алиханов прокомментировал слова советника Трампа о роли Калининграда
Российские политики и эксперты прокомментировали высказывание советника президента США Роберта О’Брайена о том, что Калининград — это "кинжал в сердце Европы".
РИА Новости 10:13
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР арестовал на два месяца начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО (УВТС СХО ФСО России) полковника Дмитрия Ширенова.
Коммерсантъ 15:49
Космос
Астрономы впервые получили четкие снимки рождения новой планеты
До сих пор астрономам не удавалось получить изображения очень молодых протопланетных дисков, четкость и глубина которых позволяла бы зарегистрировать «изгиб», отмечающий место возможного образования новорожденной планеты.
Вперёд (г. Батайск) вчера в 23:20
Футбол
Зидан нарушил правила самоизоляции, покинув Мадрид
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан нарушил правила самоизоляции.
Матч ТВ 11:37