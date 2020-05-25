В июле «ВЭБ.РФ» сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов. Полный текст интервью читайте 25 мая в 7:00.

Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе

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Происшествия В Иркутской области загорелись отходы лесопиления Отходы лесопиления загорелись в городе Свирске Иркутской области. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

Фигурное катание Загитову признали олимпийской иконой стиля Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова была признана олимпийской иконой стиля.

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