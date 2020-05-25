Общество
РБКШувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе
Оценить
с чего всё началось
В июле «ВЭБ.РФ» сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов. Полный текст интервью читайте 25 мая в 7:00.РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 01:00, Ашберн
Происшествия
Перестрелку на юге Москвы устроили приезжие из Оренбурга
Вести.Ru вчера в 14:40
Шоу-бизнес
Пригожина возмутила реакция Шнурова и Лепса на его слова о доходах
РИА Новости вчера в 12:21
Общество
Глава Тувы заразился коронавирусом
Кызыл, 25 мая 2020, 07:17 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу после выявления коронавируса.
REGNUM 00:17
Общество
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 11:39
Общество
В Госдуме хотят ужесточить наказание за ДТП для водителей без прав
В Госдуме идет проработка законопроекта, согласно которому водителю без прав грозит 15 лет лишения свободы в случае, если его действия повлекли тяжелые последствия, об этом «РИА Новости» сообщил первый зампред комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Известия вчера в 22:38
Хоккей
Профсоюз игроков НХЛ одобрил проведение формата плей-офф из 24 команд
Исполнительный комитет профсоюза игроков НХЛ (NHLPA) одобрил возобновление сезоне в формате плей-офф из 24 команд, вместо обычных 16.
МК-Спорт 23 мая в 02:57
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Общество
Ограничения в Челябинской области решили смягчить
В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
Вести.Ru вчера в 07:30
Общество
Где в Кузбассе за сутки выявили случаи коронавируса
Кемеровскую область продолжает лихорадить от коронавируса. На этой недели выявлено больше всего случаев заболевания — 67.
ВашГород.ру вчера в 00:42
Общество
«Последний звонок» для выпускников пройдет 25 мая онлайн
10.00 часов – пройдет онлайн-марафон с Министром просвещения Сергеем Кравцовым и учителями из регионов.
Orengrad.ru 23 мая в 09:34
Общество
Россиянам предсказали возвращение тепла
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд обозначил россиянам сроки возвращения тепла в европейскую часть России.
Lenta.ru вчера в 21:49
Происшествия
В Алма-Ате пьяный водитель врезался в блок-пост, погиб полицейский
Росбалт вчера в 22:25
Общество
Лео Бокерия назвал сроки победы над коронавирусом
«Думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — заявил Бокерия.
РБК 00:24
Здоровье
Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья
Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com вчера в 08:14
Наука
Ругательства снижают чувствительность и помогают пережить боль
Специалисты считают, что брань помогает людям выбросить энергию и этим значительно ослабить боль.
Московский Комсомолец вчера в 15:56
Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости вчера в 13:12
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Заммэра добавил, что следующая на очереди - сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий, и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Игры
Разработчикам «Ведьмака 3» удалось добиться эффекта бабочки в игре
Live24 вчера в 10:26
Здоровье
Вирусолог назвала опасные при коронавирусе лекарства
Некоторые пациенты с коронавирусом начинают лечиться препаратами, которые применяются при обычной простуде, чего при COVID-19 нельзя делать, заявила "Вечерней Москве" вирусолог Надежда Жолобак.
РИА Новости вчера в 16:19
Политика
Трамп закрыл въезд в США для недавно побывавших в Бразилии иностранцев
Президент США Дональд Трамп ограничил въезд в страну для иностранцев, которые в течение последних 14 дней побывали в Бразилии.
Известия вчера в 21:12
Авто
Появились изображения нового компактного кроссовера Lada
На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня вчера в 03:28
Авто
Выбираем кроссовер за 400 тысяч рублей. SsangYong Actyon II или Kyron
Российская газета вчера в 12:00
Экономика
Половине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса
Более чем у половины россиян уменьшилась зарплата с начала действия ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:41
Политика
Иначе война: После «порохоботского» шабаша у Зеленского два выхода
Известный украинский юрист Андрей Портнов заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского после сегодняшней акции «Стоп реванш» всего два выхода из сложившейся ситуации.
Rusvesna.su вчера в 18:00
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ вчера в 05:50
Здоровье
Коронавирус охватил все районы Ростовской области
На 24 мая в Ростовской области выявлено 3569 носителей коронавируса, показатель заболевших коронавирусом — 85 на 100 тысяч населения.
Kursk.com вчера в 04:03
Общество
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение: ливень, град
Московский Комсомолец Екатеринбург вчера в 23:43
Политика
Трамп отдает годовую президентскую зарплату на нужды США
Президент США Дональд Трамп рассказал, что отдает свою годовую президентскую зарплату на нужды государства.
Коммерсантъ 00:11
Общество
Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России
Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm 23 мая в 09:58
Гаджеты
Компания HTC впервые за два года выпустит флагманский смартфон
В текущем году все может изменится, так как HTC намерена выпустить два флагманских смартфона, пишет "ГазетаDАІLУ".
Astera вчера в 15:12