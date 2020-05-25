В июле «ВЭБ.РФ» сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов. Полный текст интервью читайте 25 мая в 7:00.

с чего всё началось

По словам Шувалова, под сокращение попадут 10% сотрудников ВЭБ.РФ.

Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе

Общество Глава Тувы заразился коронавирусом Кызыл, 25 мая 2020, 07:17 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу после выявления коронавируса. 91

Общество Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 631

Общество В Госдуме хотят ужесточить наказание за ДТП для водителей без прав В Госдуме идет проработка законопроекта, согласно которому водителю без прав грозит 15 лет лишения свободы в случае, если его действия повлекли тяжелые последствия, об этом «РИА Новости» сообщил первый зампред комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Хоккей Профсоюз игроков НХЛ одобрил проведение формата плей-офф из 24 команд Исполнительный комитет профсоюза игроков НХЛ (NHLPA) одобрил возобновление сезоне в формате плей-офф из 24 команд, вместо обычных 16.

Общество ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). 149

Общество Ограничения в Челябинской области решили смягчить В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер. 45

Общество Россиянам предсказали возвращение тепла Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд обозначил россиянам сроки возвращения тепла в европейскую часть России. 44

Общество Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы. 278

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Заммэра добавил, что следующая на очереди - сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий, и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 182

Здоровье Вирусолог назвала опасные при коронавирусе лекарства Некоторые пациенты с коронавирусом начинают лечиться препаратами, которые применяются при обычной простуде, чего при COVID-19 нельзя делать, заявила "Вечерней Москве" вирусолог Надежда Жолобак. 138

Политика Трамп закрыл въезд в США для недавно побывавших в Бразилии иностранцев Президент США Дональд Трамп ограничил въезд в страну для иностранцев, которые в течение последних 14 дней побывали в Бразилии.

Авто Появились изображения нового компактного кроссовера Lada На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера. 249

Экономика Половине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса Более чем у половины россиян уменьшилась зарплата с начала действия ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса. 17

Политика Иначе война: После «порохоботского» шабаша у Зеленского два выхода Известный украинский юрист Андрей Портнов заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского после сегодняшней акции «Стоп реванш» всего два выхода из сложившейся ситуации.

Общество Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась). 477

Здоровье Коронавирус охватил все районы Ростовской области На 24 мая в Ростовской области выявлено 3569 носителей коронавируса, показатель заболевших коронавирусом — 85 на 100 тысяч населения. 784