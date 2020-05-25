В июле «ВЭБ.РФ» сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов. Полный текст интервью читайте 25 мая в 7:00.

Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе

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Общество Гидрометцентр назвал сроки возвращения нормальной погоды в Россию Температура в европейской части России в середине неделе повысится, в азиатской части — понизится, благодаря чему вернется до средних многолетних значений, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 4

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Футбол «Рома» хочет продлить аренду Мхитаряна В нынешнем сезоне Серии А Мхитарян провёл в составе «Ромы» 13 матчей, где забил шесть голов и отдал три голевые передачи.

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Политика Савченко назвала организаторов Майдана на Украине Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада. 7

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Гаджеты AMD готовит восьмиядерники Ryzen 7 3850X и 3750X Независимые эксперты поделились в социальных сетях информацией, согласно которой компания AMD готовит к выпуску новые процессоры Ryzen 7 3850X и 3750X.