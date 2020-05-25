В июле «ВЭБ.РФ» сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов. Полный текст интервью читайте 25 мая в 7:00.

с чего всё началось

По словам Шувалова, под сокращение попадут 10% сотрудников ВЭБ.РФ.

Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе

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