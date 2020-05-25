Общество
РБКШувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе
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с чего всё началось
В июле «ВЭБ.РФ» сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов. Полный текст интервью читайте 25 мая в 7:00.РБКвчера в 17:00
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Общество
Глава Тувы Шолобан Кара-оол сообщил, что заразился коронавирусом
Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
ТАСС вчера в 23:34
Финансы
Курсы валют на сегодня, 25 мая 2020 года
Курсы валют сегодня 25 мая 2020 Центробанк России составляют: EUR Курс доллара на сегодня, 25.05.2020 по данным ЦБ РФ установлен на уровне 71.88 руб за 1 Доллар.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 17:25
Наука
Российский «Ноев ковчег» отправят на небывалую для биообъектов высоту
Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.
РИА Новости вчера в 23:47
Армия и оружие
Силы ДНР открыли огонь в ответ на обстрел окраин Донецка
Вооруженные силы самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) подавили огневую точку украинских силовиков, из которой те обстреляли населённый пункт Старомихайловка на окраине Донецка.
Национальная служба новостей вчера в 09:38
Здоровье
Карантин сняли с роддома в Биробиджане
Напомним, медицинское учреждение закрыли на карантин 21 мая в связи с тем, что в роддом поступила пациентка, скрывшая от медперсонала факт заражения COVID-19.
Время Биробиджана вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Пригожина возмутила реакция Шнурова и Лепса на его слова о доходах
РИА Новости вчера в 12:21
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ вчера в 05:50
Происшествия
Момент задержания участников перестрелки у ЖК «Ясный» попал на видео
Известия вчера в 19:52
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Общество
Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений
Напомним, что с 25 мая в Москве возобновится работа каршеринга. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Российская газета вчера в 22:11
Происшествия
Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса
Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
Политика
Дональд Трамп жертвует свою президентскую зарплату на нужды США
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани продемонстрировала чек на сумму 100 тысяч долларов, которые Дональд Трамп пожертвовал из своей президентской зарплаты Министерству здравоохранения США для разработки лекарств, предназначенных для профилактики и лечения коронавируса нового типа, сообщает "Интерфакс".
Вести.Ru вчера в 22:56
Экономика
Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов
Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru вчера в 02:11
Политика
В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму
Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости 23 мая в 08:50
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости 23 мая в 20:14
Футбол
Зидан нарушил карантин, уехав из Мадрида
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан нарушил правила карантина.
Бомбардир.ру вчера в 16:00
Политика
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru вчера в 10:45
Наука
Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле
В СССР в начале 1960-х было заложено 14 сверхглубоких скважин, из них только Кольскую бурили ради науки.
Discover24 вчера в 14:42
Политика
США закрыли въезд для иностранцев, недавно посещавших Бразилию
Президент США Дональд Трамп приостановил въезд в страну для иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали Бразилию, где начался стремительный рост числа заражений коронавирусом, сообщила официальный представитель Белого дома Кейли Макинани.
РИА Новости вчера в 17:15
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус
В Роспотребнадзоре отметили, что алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья.
РБК вчера в 22:31
Политика
Савченко назвала организаторов Майдана на Украине
Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада.
ФАН вчера в 12:05
Происшествия
Nissan Safari с пивными бутылками внутри лежит в реке Южно-Сахалинска
Сахалин.Инфо вчера в 19:52
Здоровье
Попова заявила об отсутствии смертности среди врачей во время пандемии
Повышения смертности среди врачей в России во время пандемии коронавируса не наблюдается.
Известия вчера в 13:55
Гаджеты
Компания HTC впервые за два года выпустит флагманский смартфон
В текущем году все может изменится, так как HTC намерена выпустить два флагманских смартфона, пишет "ГазетаDАІLУ".
Astera вчера в 15:12
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
Интернет
Эксперт рассказал, как очистить навсегда историю просмотров в интернете
Историю просмотров можно легко удалить в настройках браузера, гораздо сложнее очистить свой цифровой след, рассказал агентству "Прайм" заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.
ПРАЙМ вчера в 19:04
Политика
Националисты в Киеве отмечают годовщину президентства Зеленского
Как передает корреспондент агентства, который находится на месте событий, участники митинга требуют от Зеленского прекратить политический курс Украины, который они считают «пророссийским».
BFM.ru вчера в 08:52
Здоровье
Глава красноярского минздрава ушел на самоизоляцию
Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик ушел на самоизоляцию на 2 недели из-за заболевшего COVID-19 сотрудника министерства, сообщает минздрав региона.
РИА Новости вчера в 22:56
Общество
Онищенко оценил возможность чипирования через вакцину от коронавируса
Бывший глава Роспотребнадзора считает, что "это абсолютный бред" Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко оценил конспирологическую теорию о том, что вместе с вакциной от коронавируса людям будут вводить чипы.
АМИТЕЛ вчера в 21:32
Фигурное катание
Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля
Российская фигуристка Алина Загитова стала олимпийской иконой стиля.
Российская газета вчера в 16:14