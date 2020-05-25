В июле «ВЭБ.РФ» сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов. Полный текст интервью читайте 25 мая в 7:00.

с чего всё началось

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Здоровье Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус В Роспотребнадзоре отметили, что алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья. 247

Шоу-бизнес Светлана Моргунова похоронила сына В выходные прошли похороны Максима Моргунова – единственного сына знаменитого советского диктора Светланы Моргуновой.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется теплая погода Как рассказал синоптик, на европейской части России 25 и 26 мая будет температура воздуха до + 15 + 18 ° С, а с 26 мая и ночная температура увеличится на 5 ° C. "Это уже майская погода, это уже не вызывает удивление", — заявил Вильфанд и добавил, что давление на данной территории будет повышаться и потому осадки не ожидаются. 55

Политика Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. 735

Общество «Страшные» сценарии развития эпидемии коронавируса в России не сбылись В больницах Заполярья 52 вахтовика «Велесстроя» лечатся от коронавируса 24 05 2020 Кроме того, удалось не допустить перегрузки системы здравоохранения, добавила Анна Попова, пишет «Lenta.ru».Напомним, что в России пик эпидемии COVID-19 преодолели только два региона. 769

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Заммэра добавил, что следующая на очереди - сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий, и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 248

Технологии Ткани мышей после полета в космос распределят между учеными трех стран Первый спутник "Бион-М" совершил полет в апреле-мае 2013 года с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами.

Общество Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией и вышла на плато. 213

Общество В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии «Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту. 584

Происшествия Хлопок газа произошел в пятиэтажке в Казани Хлопок бытового газа произошел в пятиэтажном доме на Волгоградской улице в Казани. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ. 9

Общество Глава Тувы попал в больницу с коронавирусом Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил о своей госпитализации из-за серьезной "заразы", об этом он заявил в видеообращении во ВКонтакте. 115

Политика Иначе война: После «порохоботского» шабаша у Зеленского два выхода Известный украинский юрист Андрей Портнов заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского после сегодняшней акции «Стоп реванш» всего два выхода из сложившейся ситуации. 1

Общество ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). 2

Наука Препараты от рака предложили применять для лечения коронавируса Лекарство от рака, согласно информации от ученых из Великобритании, может оказаться весьма эффективным средством для лечения зараженных коронавирусной инфекцией. 41

Общество Профсоюзы России добиваются компенсаций для работников на «удалёнке» Москва, 25 мая 2020, 02:39 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила проект закона о поправках в Трудовой кодекс, который позволит работникам на удалённой работе получать компенсацию от работодателей в связи с возникшими расходами. 34