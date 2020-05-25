Общество
РБКШувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе
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с чего всё началось
В июле «ВЭБ.РФ» сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов. Полный текст интервью читайте 25 мая в 7:00.РБКвчера в 17:00
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Общество
Названы сроки полной отмены ограничений в Петербурге
Ограничительные меры в Северной столице, которые были введены в связи с угрозой распространения коронавируса, могут снять в июле—августе текущего года.
Peterburg2.ru вчера в 10:07
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Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус
В Роспотребнадзоре отметили, что алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья.
РБК вчера в 22:31
Происшествия
В Астраханской области опрокинулась пассажирская «Газель»
Российская газета вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова похоронила сына
В выходные прошли похороны Максима Моргунова – единственного сына знаменитого советского диктора Светланы Моргуновой.
StarHit.ru вчера в 16:35
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru вчера в 01:38
Происшествия
Перестрелку на юге Москвы устроили приезжие из Оренбурга
Вести.Ru вчера в 14:40
Происшествия
В Башкирии разъяснили ситуацию с медсестрами, «запертыми в морге»
Напомним, что ранее СМИ Башкирии сообщили, что медсестры Архангельской центральной районной больницы, которые работали с больными COVID-19, были заперты в морге.
REGNUM вчера в 10:37
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется теплая погода
Как рассказал синоптик, на европейской части России 25 и 26 мая будет температура воздуха до + 15 + 18 ° С, а с 26 мая и ночная температура увеличится на 5 ° C. "Это уже майская погода, это уже не вызывает удивление", — заявил Вильфанд и добавил, что давление на данной территории будет повышаться и потому осадки не ожидаются.
REGNUM 01:09
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Общество
В Зауралье сотрудников предприятий протестируют на коронавирус
Сотрудникам предприятий Зауралья, контактирующих с населением, следует регулярно проходить проверку на коронавирус.
За облаками вчера в 23:36
Происшествия
Пожар произошел в больнице в Приморье
Интерфакс вчера в 18:00
Общество
Захарова сообщила о возвращении в Москву россиян с Фиджи
РБК вчера в 21:20
Общество
«Страшные» сценарии развития эпидемии коронавируса в России не сбылись
В больницах Заполярья 52 вахтовика «Велесстроя» лечатся от коронавируса 24 05 2020 Кроме того, удалось не допустить перегрузки системы здравоохранения, добавила Анна Попова, пишет «Lenta.ru».Напомним, что в России пик эпидемии COVID-19 преодолели только два региона.
Северпост вчера в 11:55
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Заммэра добавил, что следующая на очереди - сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий, и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Технологии
Ткани мышей после полета в космос распределят между учеными трех стран
Первый спутник "Бион-М" совершил полет в апреле-мае 2013 года с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами.
РИА Новости 00:25
Футбол
Канчельскис назвал руководство «Локомотива» проходимцами
ProstoProSport 00:45
Общество
Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией и вышла на плато.
RT на русском 00:12
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
Происшествия
Хлопок газа произошел в пятиэтажке в Казани
Хлопок бытового газа произошел в пятиэтажном доме на Волгоградской улице в Казани. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 01:03
Шоу-бизнес
За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров
Live24 вчера в 08:40
Общество
Глава Тувы попал в больницу с коронавирусом
Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил о своей госпитализации из-за серьезной "заразы", об этом он заявил в видеообращении во ВКонтакте.
РИА Новости вчера в 23:43
Политика
Иначе война: После «порохоботского» шабаша у Зеленского два выхода
Известный украинский юрист Андрей Портнов заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского после сегодняшней акции «Стоп реванш» всего два выхода из сложившейся ситуации.
Rusvesna.su вчера в 18:00
Технологии
Сервис для поиска бизнес-партнеров запустили в Москве
Московский инновационный кластер запустил сервис для поиска партнеров по бизнесу.
Вечерняя Москва 00:30
Гаджеты
Компания HTC впервые за два года выпустит флагманский смартфон
В текущем году все может изменится, так как HTC намерена выпустить два флагманских смартфона, пишет "ГазетаDАІLУ".
Astera вчера в 15:12
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Наука
Препараты от рака предложили применять для лечения коронавируса
Лекарство от рака, согласно информации от ученых из Великобритании, может оказаться весьма эффективным средством для лечения зараженных коронавирусной инфекцией.
ИнфоСМИ вчера в 06:23
Фигурное катание
Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля
Российская фигуристка Алина Загитова стала олимпийской иконой стиля.
Российская газета вчера в 16:14
Общество
Профсоюзы России добиваются компенсаций для работников на «удалёнке»
Москва, 25 мая 2020, 02:39 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила проект закона о поправках в Трудовой кодекс, который позволит работникам на удалённой работе получать компенсацию от работодателей в связи с возникшими расходами.
REGNUM вчера в 19:39
Экономика
Шувалов анонсировал продажу еще 20% «Стрелки»
Шувалов подчеркнул, что приобретение ВЭБ.РФ доли 20% в КБ «Стрелка» состоялось в формате денежной сделки.
РБК 01:20