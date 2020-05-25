Общество
РБКШувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе
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с чего всё началось
В июле ВЭБ.РФ сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов. Полный текст интервью читайте 25 мая в 7:00.РБКвчера в 17:00
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