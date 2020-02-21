Политика

РБКРБКШувалов предложил закрепить в Конституции бизнесменов как передовой класс

В Конституцию следует внести определение предпринимательства как деятельности, связанной с созданием ценностей, а самих предпринимателей обозначить в документе как передовой класс.
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с чего всё началось

Шувалов предложил закрепить в Конституции понятие предпринимательства

Глава ВЭБа Игорь Шувалов предложил рабочей группе по обсуждению поправок в Конституцию РФ внести определение предпринимательства в высший нормативный правовой акт, об этом он заявил в ходе пленарного заседания международной конференции "Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика".
РИА Новости10:00

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В Конституции могут закрепить определение предпринимательства

RBG09:55

Шувалов хочет внести в Конституцию понятие бизнеса как создающий новую РФ передовой класс

ТАСС12:06

Шувалов предложил закрепить в Конституции бизнесменов как «передовой класс»

Коммерсантъ11:26

Шувалов предложил закрепить в Конституции бизнесменов как передовой класс

РБК17:02

Бывший вице-премьер Шувалов предложил закрепить в Конституции бизнесменов как передовой класс

URA.Ru17:58

Шувалов предложил закрепить в конституции бизнесменов как «передовой класс»

Forbes12:30

Шувалов предложил назвать бизнесменов в Конституции «передовым классом»

News.ru13:21
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Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения

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Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
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