Глава ВЭБа Игорь Шувалов предложил рабочей группе по обсуждению поправок в Конституцию РФ внести определение предпринимательства в высший нормативный правовой акт, об этом он заявил в ходе пленарного заседания международной конференции "Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика".

с чего всё началось

Руководитель Внешэкономбанка Игорь Шувалов выступил с предложением рабочей группе по обсуждению поправок к российской Конституции внести в нее предпринимателей, указав их в качестве передового класса, создающего ценности и новую Россию.

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