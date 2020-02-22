Политика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаШувалов предложил закрепить в Конституции класс бизнесменов

Руководитель Внешэкономбанка Игорь Шувалов выступил с предложением рабочей группе по обсуждению поправок к российской Конституции внести в нее предпринимателей, указав их в качестве передового класса, создающего ценности и новую Россию.
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с чего всё началось

Шувалов предложил закрепить в Конституции понятие предпринимательства

Глава ВЭБа Игорь Шувалов предложил рабочей группе по обсуждению поправок в Конституцию РФ внести определение предпринимательства в высший нормативный правовой акт, об этом он заявил в ходе пленарного заседания международной конференции "Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика".
РИА Новостивчера в 10:00

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В Конституции могут закрепить определение предпринимательства

RBGвчера в 09:55

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Forbesвчера в 12:30

Шувалов предложил назвать бизнесменов в Конституции «передовым классом»

News.ruвчера в 13:21
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