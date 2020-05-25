Экономика

News.ruNews.ruШувалов предупредил о плановом убытке ВЭБ.РФ

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Глава госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что 2020 год национальный институт развития опять закончит с убытком, однако достаточность его капитала сохранится на уровне выше 10%. В 2018 году убыток ВЭБ.РФ оказался равен 175,8 млрд рублей, а в 2019 году сократился до 52,8 млрд рублей.
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