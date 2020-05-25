В июле ВЭБ.РФ сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов. Полный текст интервью читайте 25 мая в 7:00.

с чего всё началось

Госкорпорация ВЭБ.РФ сократит 10% сотрудников в июле 2020 г. Об этом сообщил председатель корпорации Игорь Шувалов в интервью РБК. По его словам, «еще одна процедура сокращения» пройдет в ВЭБе с 1 июля.

Шувалов рассказал о сокращении еще 10% сотрудников ВЭБ.РФ в июле

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