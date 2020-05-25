Общество

ВедомостиВедомостиШувалов рассказал о сокращении еще 10% сотрудников ВЭБ.РФ в июле

Госкорпорация ВЭБ.РФ сократит 10% сотрудников в июле 2020 г. Об этом сообщил председатель корпорации Игорь Шувалов в интервью РБК. По его словам, «еще одна процедура сокращения» пройдет в ВЭБе с 1 июля.
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с чего всё началось

Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе

В июле ВЭБ.РФ сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов. Полный текст интервью читайте 25 мая в 7:00.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБ.РФ

Российская газета03:42

ВЭБ.РФ сократит 10% сотрудников в июле

Коммерсантъвчера в 20:11

Игорь Шувалов — РБК: «Не люблю заявлений, что мир не будет прежним»

РБК00:00

Шувалов анонсировал увольнение сотрудников ВЭБа

URA.Ruвчера в 20:59

Шувалов объявил о полном прекращении удаленной работы с 1 июня

Комсомольская правда01:32

Шувалов: сокращение 10% сотрудников ВЭБа станет последним этапом трансформации корпорации

ТАССвчера в 19:28

Шувалов рассказал о сокращении еще 10% сотрудников ВЭБ.РФ в июле

Ведомостивчера в 17:59
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Общество

В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
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Происшествия

Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса

Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
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Здоровье

В Подмосковье умер лечивший пациентов с коронавирусом хирург

Лечивший пациентов с новой коронавирусной инфекцией хирург Ступинской клинической больницы Алексей Мартынов умер в Подмосковье.
ТАСС вчера в 14:52
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Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили

Lenta.ru 05:23
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Создатель Linux променял Intel на AMD впервые за 15 лет

Торвальдс сообщил, что он впервые за 15 лет перешёл на компьютер, в котором не используются процессоры Intel.
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Общество

В Китае назвали десять самых загадочных мест России

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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
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Общество

В Татарстане выявлены 62 новых случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 62 новых случая заражения коронавирусом.
Новый Век 03:48
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Экономика

В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%

В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru 03:49
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Армия и оружие

В Китае обеспокоены гиперзвуковыми ракетами РФ в Сибири

Рамблер 03:52
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Фигурное катание

Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля

Республика Татарстан вчера в 11:53
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Происшествия

Захватившему заложников в банке в Москве предъявили обвинения

Жителю Нижневартовска, который 23 мая захватил заложников в банке в Москве и угрожал устроить взрыв, предъявили обвинения.
RT на русском 05:52
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Армия и оружие

Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 23 мая в 09:44
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Общество

Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет

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Группа ABBA может выпустить новые песни в 2020 году

Автор песен Бьорн Ульвеус рассказал о том, что группа совсем скоро порадует своих фанатов свежими композициями, но на сцену она не собирается.
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Общество

Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

Академик РАН Лео Бокерия, известный кардиохирург, назвал предполагаемый срок победы над коронавирусом.
Газета.Ru 04:37
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Происшествия

Теннисист Басилашвили прокомментировал обвинения в свой адрес

Газета.Ru 03:27
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Экономика

Бюджет Москвы потерял из-за коронавируса 160 млрд рублей

Доходы по сравнению с прошлым годом упали на 7%, хотя ожидался рост на 8%. Всего на фоне эпидемии бюджет может потерять 600 млрд руб.
Коммерсантъ 03:14
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Армия и оружие

Около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера покинули запад Ливии

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Принц Гарри покинул королевскую семью не из-за Меган Маркл

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Армия и оружие

Глава Минобороны Эстонии заявил о важности договора по открытому небу

Договор по открытому небу важен для Эстонии и других небольших стран, которые, в отличие от США, не имеют других средств для контроля за военными объектами других государств, считает министр обороны балтийской республики Юри Луйк.
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Политика

Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию

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Авто

Появились изображения нового компактного кроссовера Lada

На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня вчера в 03:28
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Происшествия

В Пензе выясняют обстоятельства убийства 14-летней девочки

Smi58.ru вчера в 04:44
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Общество

В России за сутки коронавирус выявили у 8 946 человек

За минувшие сутки в России выявили 8 946 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, из них 3 908 (43,7%) - активно, у пациентов не наблюдалось клинических проявлений болезни.
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Экономика

Новую льготу дадут пенсионерам, получающим меньше 24 тысяч рублей

Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 02:39
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Политика

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
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44 региона начнут снимать ограничения

44 субъекта из 85 могут начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
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Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
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В Пермском крае выявлено 47 новых случаев коронавируса

За сутки число больных коронавирусом в Пермском крае выросло на 47 человек - 22 мужчин, 21 женщина и три ребёнка, один случай посмертно.
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Игорь Иванович Шувалов
Российский политик
Российский государственный деятель, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» с 24 мая 2018 года. До этого в течение 10 лет работал первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации.
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