Общество
ВедомостиШувалов рассказал о сокращении еще 10% сотрудников ВЭБ.РФ в июле
Госкорпорация ВЭБ.РФ сократит 10% сотрудников в июле 2020 г. Об этом сообщил председатель корпорации Игорь Шувалов в интервью РБК. По его словам, «еще одна процедура сокращения» пройдет в ВЭБе с 1 июля.
Читать в источнике
Оценить43
с чего всё началось
В июле ВЭБ.РФ сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов. Полный текст интервью читайте 25 мая в 7:00.РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7202 источника, обновлено в 06:15, Ашберн
Общество
В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
Происшествия
Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса
Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
Здоровье
В Подмосковье умер лечивший пациентов с коронавирусом хирург
Лечивший пациентов с новой коронавирусной инфекцией хирург Ступинской клинической больницы Алексей Мартынов умер в Подмосковье.
ТАСС вчера в 14:52
Технологии
Создатель Linux променял Intel на AMD впервые за 15 лет
Торвальдс сообщил, что он впервые за 15 лет перешёл на компьютер, в котором не используются процессоры Intel.
iXBT.com 03:36
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Общество
В Татарстане выявлены 62 новых случая заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Татарстане выявили 62 новых случая заражения коронавирусом.
Новый Век 03:48
Экономика
В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%
В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru 03:49
Фигурное катание
Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля
Республика Татарстан вчера в 11:53
Происшествия
Захватившему заложников в банке в Москве предъявили обвинения
Жителю Нижневартовска, который 23 мая захватил заложников в банке в Москве и угрожал устроить взрыв, предъявили обвинения.
RT на русском 05:52
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 23 мая в 09:44
Музыка
Группа ABBA может выпустить новые песни в 2020 году
Автор песен Бьорн Ульвеус рассказал о том, что группа совсем скоро порадует своих фанатов свежими композициями, но на сцену она не собирается.
Popcornnews.ru 04:04
Общество
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Академик РАН Лео Бокерия, известный кардиохирург, назвал предполагаемый срок победы над коронавирусом.
Газета.Ru 04:37
Экономика
Бюджет Москвы потерял из-за коронавируса 160 млрд рублей
Доходы по сравнению с прошлым годом упали на 7%, хотя ожидался рост на 8%. Всего на фоне эпидемии бюджет может потерять 600 млрд руб.
Коммерсантъ 03:14
Шоу-бизнес
Принц Гарри покинул королевскую семью не из-за Меган Маркл
Бытует мнение, что принц Гарри решил покинуть королевскую семью из-за своей возлюбленной Меган Маркл.
Pravda.Ru 06:00
Армия и оружие
Глава Минобороны Эстонии заявил о важности договора по открытому небу
Договор по открытому небу важен для Эстонии и других небольших стран, которые, в отличие от США, не имеют других средств для контроля за военными объектами других государств, считает министр обороны балтийской республики Юри Луйк.
РИА Новости 02:25
Политика
Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
RT на русском 04:45
Авто
Появились изображения нового компактного кроссовера Lada
На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня вчера в 03:28
Происшествия
В Пензе выясняют обстоятельства убийства 14-летней девочки
Smi58.ru вчера в 04:44
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 8 946 человек
За минувшие сутки в России выявили 8 946 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, из них 3 908 (43,7%) - активно, у пациентов не наблюдалось клинических проявлений болезни.
Аргументы и Факты 04:08
Экономика
Новую льготу дадут пенсионерам, получающим меньше 24 тысяч рублей
Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 02:39
Политика
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru вчера в 00:43
Общество
44 региона начнут снимать ограничения
44 субъекта из 85 могут начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Дагестанская правда вчера в 15:36
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Общество
В Пермском крае выявлено 47 новых случаев коронавируса
За сутки число больных коронавирусом в Пермском крае выросло на 47 человек - 22 мужчин, 21 женщина и три ребёнка, один случай посмертно.
Рифей-Пермь 23 мая в 03:38