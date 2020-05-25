Общество

ВедомостиВедомостиШувалов рассказал о сокращении еще 10% сотрудников ВЭБ.РФ в июле

Госкорпорация ВЭБ.РФ сократит 10% сотрудников в июле 2020 г. Об этом сообщил председатель корпорации Игорь Шувалов в интервью РБК. По его словам, «еще одна процедура сокращения» пройдет в ВЭБе с 1 июля.
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с чего всё началось

Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе

В июле ВЭБ.РФ сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов. Полный текст интервью читайте 25 мая в 7:00.
РБКвчера в 17:00

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Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБ.РФ

Российская газета03:42

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ТАССвчера в 19:28

Игорь Шувалов — РБК: «Не люблю заявлений, что мир не будет прежним»

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URA.Ruвчера в 20:59

ВЭБ.РФ сократит 10% сотрудников в июле

Коммерсантъвчера в 20:11

Шувалов объявил о полном прекращении удаленной работы с 1 июня

Комсомольская правда01:32

Шувалов рассказал о сокращении еще 10% сотрудников ВЭБ.РФ в июле

Ведомостивчера в 17:59
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В мэрии разъяснили передачу третьим лицам данных о цифровых пропусках

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Игорь Иванович Шувалов
Российский политик
Российский государственный деятель, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» с 24 мая 2018 года. До этого в течение 10 лет работал первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации.
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