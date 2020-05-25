Экономика
КомпанияШувалов сообщил о продаже еще 20% КБ «Стрелка»
ВЭБ.РФ, договорившийся о покупке 20% доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута, ожидает, что такую же долю может приобрести еще один участник рынка, сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов. Он также описал «идеальных кандидатов» на роль совладельцев «Стрелки».
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Общество
В Калининградской области подтвердили 43 новых случая коронавируса
В Калининградской области подтвердили 43 новых случая коронавируса.
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Число заболевших коронавирусом в России превысило 350 тысяч
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На Фарерах игрок оформил покер за 14 минут. 3 гола — со штрафных
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Игрок «Спартака» Бакаев заразился коронавирусом
Как сообщается на официальном сайте столичного клуба хавбек "красно-белых" Зелимхан Бакаев сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.
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Общество
Глава Тувы попал в больницу с коронавирусной инфекцией
Главу Тувы Шолбана Кара-оола госпитализировали с коронавирусной инфекцией.
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В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.
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Бредихин рассказал о повальном пьянстве среди бойцов ВСУ
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В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом
Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысячи.
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Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
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СК просит арестовать захватчика отделения банка в центре Москвы
Следственный комитет РФ просит арестовать Алексея Барышникова, захватившего в минувшую субботу отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы.
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Хабиб назвал Макгрегора лучшим бойцом в истории Twitter
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова Конора Макгрегора о лучших бойцах.
Pravda.Ru 02:20
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 05:10
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
Общество
В столичной мэрии рассказали о защите данных в системе пропусков
15 апреля были введены пропуска для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.
Вести.Ru 02:59
Общество
Названы регионы-лидеры России по социальной ориентированности бюджетов
По данным «РИА-Рейтинга», самыми социальными бюджетами в регионах России оказались бюджеты Сахалинской области, Москвы и Санкт-Петербурга.
Московский Комсомолец 03:16
Общество
Во Владимирской области выявили 69 новых случаев коронавируса
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Владимирские ведомости 02:58
Общество
Полиция обнаружила президента Австрии в закрытом кафе
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен был обнаружен полицией за столиком итальянского кафе после 23:00 в центре Вены.
MedikForum.ru вчера в 17:20
Экономика
Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится
Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
Политика
Соловьев сравнил себя с Левитаном и назвал Гордона «мразью нацистской»
«Понимаете, то, что Гордон хочет взять у меня интервью — такая же глупость, как если бы Штрейхер позвонил Левитану во время Великой Отечественной войны и попытался взять интервью у него», — подчеркнул российский журналист.
Lenta.ru 03:25
Общество
Шувалов заявил о возможном обмене «Новинского пассажа» на «Военторг»
Новым владельцем реконструированного здания бывшего «Военторга» на Воздвиженке могла бы в результате обмена стать госкорпорация ВЭБ.РФ, рассказал в интервью РБК ее глава Игорь Шувалов.
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Общество
Эксперт назвал сроки снятия в Петербурге ограничений из-за COVID-19
В Петербурге эпидемия коронавирусной инфекции может завершиться к осени, а при оптимистичном сценарии основные ограничения начнут снимать в июле-августе.
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Общество
Роскачество оценило соблюдение масочного режима в российских магазинах
По итогам проведенного мониторинга выяснилось, что и покупатели, и сотрудники магазинов соблюдают масочный режим.
Известия 01:43
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Посольство РФ призвало Bloomberg извиниться за фейк о рейтинге Путина
Посольство РФ отмечает, что в материале Bloomberg со ссылкой на ВЦИОМ выстроен график, согласно которому эти показатели составляют 27 процентов.
Слово и Дело 23 мая в 23:29
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Роспотребнадзор спрогнозировал рост смертности от коронавируса
«Совершенно секретно»: Россия прошла пик ежедневного прироста зараженных коронавирусом, следом будет пик смертности.
Совершенно секретно 02:26
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Москва недополучила 160 млрд рублей из-за пандемии коронавируса
Почти 160 млрд рублей недополучил бюджет Москвы из-за пандемии коронавируса.
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Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
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Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel
Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel.
Pravda.Ru вчера в 09:32