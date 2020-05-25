Экономика

КомпанияКомпанияШувалов сообщил о продаже еще 20% КБ «Стрелка»

ВЭБ.РФ, договорившийся о покупке 20% доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута, ожидает, что такую же долю может приобрести еще один участник рынка, сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов. Он также описал «идеальных кандидатов» на роль совладельцев «Стрелки».
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Шувалов переводит «Стрелку»

Konkurent.ru01:26

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Шувалов сообщил, что 20% КБ «Стрелка» купит еще один участник рынка

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RuNews24.ru03:19

Шувалов анонсировал продажу еще 20% «Стрелки»

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Как сообщается на официальном сайте столичного клуба хавбек "красно-белых" Зелимхан Бакаев сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.
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Глава Тувы попал в больницу с коронавирусной инфекцией

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Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысячи.
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СК просит арестовать захватчика отделения банка в центре Москвы

Следственный комитет РФ просит арестовать Алексея Барышникова, захватившего в минувшую субботу отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы.
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Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова Конора Макгрегора о лучших бойцах.
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Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы

Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 05:10
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

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В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
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В столичной мэрии рассказали о защите данных в системе пропусков

15 апреля были введены пропуска для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.
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Названы регионы-лидеры России по социальной ориентированности бюджетов

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Во Владимирской области выявили 69 новых случаев коронавируса

Утром 25 мая региональное управление Роспотребнадзора сообщает о 69 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией во Владимирской области.
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Полиция обнаружила президента Австрии в закрытом кафе

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен был обнаружен полицией за столиком итальянского кафе после 23:00 в центре Вены.
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Экономика

Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
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Соловьев сравнил себя с Левитаном и назвал Гордона «мразью нацистской»

«Понимаете, то, что Гордон хочет взять у меня интервью — такая же глупость, как если бы Штрейхер позвонил Левитану во время Великой Отечественной войны и попытался взять интервью у него», — подчеркнул российский журналист.
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Шувалов заявил о возможном обмене «Новинского пассажа» на «Военторг»

Новым владельцем реконструированного здания бывшего «Военторга» на Воздвиженке могла бы в результате обмена стать госкорпорация ВЭБ.РФ, рассказал в интервью РБК ее глава Игорь Шувалов.
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Эксперт назвал сроки снятия в Петербурге ограничений из-за COVID-19

В Петербурге эпидемия коронавирусной инфекции может завершиться к осени, а при оптимистичном сценарии основные ограничения начнут снимать в июле-августе.
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Роскачество оценило соблюдение масочного режима в российских магазинах

По итогам проведенного мониторинга выяснилось, что и покупатели, и сотрудники магазинов соблюдают масочный режим.
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Посольство РФ призвало Bloomberg извиниться за фейк о рейтинге Путина

Посольство РФ отмечает, что в материале Bloomberg со ссылкой на ВЦИОМ выстроен график, согласно которому эти показатели составляют 27 процентов.
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Роспотребнадзор спрогнозировал рост смертности от коронавируса

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Москва недополучила 160 млрд рублей из-за пандемии коронавируса

Почти 160 млрд рублей недополучил бюджет Москвы из-за пандемии коронавируса.
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Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца

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Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel.
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Игорь Иванович Шувалов
Российский политик
Российский государственный деятель, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» с 24 мая 2018 года. До этого в течение 10 лет работал первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации.
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КБ Стрелка
Работает в области стратегического консалтинга и специализируется на комплексных городских решениях, пространственном планировании и управлении проектами. В структуру компании входят экспертные центры городской антропологии и экономики, городского планирования, GIS-аналитики и др. КБ Стрелка в качестве консультанта сотрудничает с частными компаниями, государственными учреждениями и некоммерческими организациями.
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